“Exatlón all star” EN VIVO HOY, 9 de marzo: hora y canal para ver el programa de Telemundo

La competencia en el “Exatlón all star” no para. Luego de un cambio de reglas, esta edición del reality show de TV Azteca continúa con el enfrentamiento entre dos equipos. De esa manera, el rojo y azul competirán en distintos circuitos para obtener cada vez más victorias y medallas.

Este miércoles 9 de marzo, ambos grupos integrados por deportistas de alto nivel se medirán en un duelo. Desde las playas y tierras de República Dominicana, los campeones podrán acceder a salir del campamento, experiencias en lugares paradisíacos, inmunización, entre otros. A continuación, conoce cómo sintonizar el nuevo episodio del programa y más detalles.

¿Qué pasó en el programa de ayer en “Exatlón all star”?

Mati del equipo rojo y Koke del azul fueron los dos medallistas del capítulo en el circuito del Contrarreloj. Durante la Batalla colosal, Koke se cortó la ceja y terminaron cosiendo su herida.

Por su parte, Evelyn llevó a ganar los tres puntos para los azules, quienes ya obtuvieron la victoria en La fortaleza y el segundo Choque de ventaja (que les concedió el retorno de un exintegrante).

¿De qué trata “Exatlón Estados Unidos”?

“Exatlón all star” es una competencia extrema, realizada en las playas de República Dominicana, en la que sus concursantes son puestos a prueba en todo tipo de retos. En esta edición de estrellas se ha convocado a los mejores concursantes de todas las temporadas.

¿A qué hora empieza “Exatlón all star 2022”?

El “Exatlón all star 2022″ se puede ver en los siguientes horarios:

Perú y Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9.30 p. m.

No te pierdas las incidencias del Exatlón All Star en La República. Foto: Exatlón.

¿En qué canal ver “Exatlón EE. UU.” EN VIVO?

Como sucede en temporadas anteriores, podrás sintonizar “Exatlón all star” mediante la cadena Azteca Uno. Si no cuentas con acceso a ese canal en tu televisor, también puedes ver el programa por el canal 101, el cual pertenece a las compañías de Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

¿Cómo ver Azteca Uno EN VIVO?

Si te encuentras en México, puedes conectarte a Azteca Uno EN VIVO desde el canal 101, disponible en señal abierta a nivel nacional.

El equipo azul se perfila como el favorito a ganar la Batalla colosal hoy, 9 de marzo, en el "Exatlón all star". Foto: Exatlón

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO?

Para no perderte ningún momento del “Exatlón all star”, conéctate a la señal de TV Azteca, canal 107 en los servidores de cable mexicanos. De no tener acceso a un televisor con ese servicio, puedes ver el programa en este enlace: https://www.tvazteca.com/.

¿Dónde ver “Exatlón all star 2022” EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes un servicio de cable ni una plataforma física, puedes sintonizar “Exatlón all star” EN VIVO y ONLINE GRATIS a través de la transmisión EN DIRECTO de La República Espectáculos. La cobertura de este diario aborda las incidencias y detalles de cada episodio de la competencia.