Danna Paola anuncia la muerte de su abuela a causa de la COVID-19: “Me duele en el alma”

Danna Paola recibió una de las noticias más tristes en el Día Internacional de la Mujer: su abuela falleció este martes 8 de marzo a causa de la COVID-19.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida cantante y actriz mexicana anunció la partida de su ser querido con una sentida carta. Además, la publicación estuvo acompañada de algunas fotos de su familiar.

En su mensaje, Danna Paola, quien a fines de diciembre presentó problemas respiratorios, confesó el profundo dolor que le causaba la partida de su abuela, pero, también, rescató todas las enseñanzas y vivencias que compartió con ella.

“El cielo está de fiesta, y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal. Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia, nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia”, empezó.

“Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día, apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte… Pero hoy gracias a ti aprendí tanto de la vida, y Dios te lleva de la mano a tu descanso eterno lleno de alegría. Estoy tan orgullosa de ser tu nieta y llevar un ‘cachito’ de ti dentro de mi corazón para siempre”, añadió Danna Paola.

Danna Paola anuncia la muerte de su abuelita. Foto: Danna Paola/Instagram

Danna Paola pidió que oren por su abuela

Desde Twitter, Danna Paola contó que su abuelita se encontraba internada a causa de la COVID-19. La intérprete de “Mala fama” contó que su familiar estaba grave y pidió a sus fans que oren para su pronta recuperación.

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por COVID-19. Y tengo el corazón apachurrado. Les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella”, escribió.

Danna Paola preocupa a sus seguidores con alarmante noticia sobre la salud de su abuela. Foto: Twitter

Danna Paola arremete contra People en español

Danna Paola concedió una entrevista para People en español y grande fue su decepción al ver que la revista se centró en su físico.

“Durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también (...) ¿¡Pero de verdad!? No, no estoy usando una nueva figura, No, no hice la sesión de fotos para mostrarla, así que decepcionante”, escribió la artista en sus redes.