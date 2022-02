Kim Kardashian habla de Kanye West y sus sentimientos hacia él en medio del divorcio

Kim Kardashian y Kanye West han sido una de las parejas más famosas de Hollywood y, actualmente, se encuentran en un proceso de divorcio. Luego de haber contraído matrimonio en el año 2014, la pareja tuvo altibajos en su relación a lo largo de los años y, finalmente, decidieron poner fin a esta etapa.

Como se recuerda, el artista oficializó su romance con la actriz Julia Fox en el mes de enero y, al mismo tiempo, se dio a conocer que la integrante del ‘clan’ Kardashian estaba saliendo con Pete Davidson. Sin embargo, Kanye sorprendió a sus seguidores al componer una canción en la que criticó indirectamente las habilidades de su expareja como madre. De igual manera, él también fue acusado difundir falsos rumores sobre Pete Davidson porque aseguró que padecía del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El proceso de divorcio es cada vez más dificil para Kim porque el rapero se ha propuesto evitar este acontecimiento a toda costa. La última semana, Kanye presentó una oposición a la solicitud de la empresaria con el objetivo de retrasar la disolución en los tribunales.

¿Qué pidió Kanye West?

El medio E! news informó que el artista de hiphop, a través de los documentos presentados por su abogado, pidió a las autoridades de los Estados Unidos que “Kim pueda volver a presentar (la solicitud) con las correcciones obligatorias y las condiciones solicitadas establecidas en el fallo propuesto”.

Por ese motivo, solicita que “se debe programar otra audiencia sobre estas condiciones actuales”, luego de haberse reportado que Kanye ignoró los trámites del divorcio.

Kanye West vuelve a exponer su matrimonio con Kim Kardashian en último concierto. Foto: composición/ BBC/ US Weekly

¿Qué dijo Kim Kardashian ante esta situación?

El cantante se encuentra acosándola constantemente. Como se recuerda, el día de San Valentín, West le envió una furgoneta llena de rosas celebrando el día de los enamorados, a pesar de haber terminado su relación con Julia Fox pocos días antes.

El medio de comunicación TMZ obtuvo los documentos de divorcio en los que Kim se habría pronunciado. “Deseo divorciarme. He tratado de mantener esto en privado, pero él no lo ha hecho. Kanye ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos más íntimos y la paternidad compartida en las redes sociales, lo que me ha creado angustia emocional”, fueron las palabras de la modelo.