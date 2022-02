Yola Polastry arremete contra EEG: “No es Esto es guerra, sino Esto es una guerra de grillos”

La nueva temporada de Esto es guerra ha generado un sinfín de críticas, entre ellos, los comentarios de Yola Polastry, quien no dudó en referirse sobre el programa de competencia. A través de sus redes sociales, la animadora infantil.

“Ya no es Esto es guerra, sino Esto es una olla de grillos, todos muy retocaditos se decía en la escuela. La verdad no recomendable, no aprendes nada” , escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Publicación de Yola Polastry Foto: Twitter

Asimismo, luego del estreno de la edición especial de EEG, Yola habló sobre el rating que registró el programa en su primer día al aire y lo comparó con Esto es Habacilar.

“El primer programa de Habacilar tuvo más rating que el primer programa de regreso de EEG, según reportes periodísticos, obvio, la gente quería ver a Raúl Romero. Bueno, todos listos para ver lo mismo con su baño de pueblo en Agua Dulce”.

Yola Polastry comenta sobre Roger del Águila en Esto es Habacilar

Antes del estreno de Esto es Habacilar, Yola Polastry dio su opinión sobre Roger del Águila como conductor del programa.

“Espero que se esfuercen mucho para regresar con el pie derecho. Pero me hubiera gustado que esté Raúl Romero con su banda en vivo, eso sería un programa”, mencionó a El Popular. Luego, añadió: “Roger es secundario, no tiene energía de principal. Yaco cocina y no quiere hacer más. A Erick no lo ubico en ese programa. La cosa que uno nuevo no hay y podemos decir como ‘dobletean’ en América televisión”.

Yola Polastri criticó a Rosángela Espinoza tras incursionar en los shows infantiles

Durante un enlace con el programa Magaly TV, la firme, Yola Polastry criticó el evento que hizo Rosangela Espinoza por Navidad.

“Cuando no tienen trabajo, siempre ven el lado de los shows infantiles como un recurso, pero eso no es un recurso. Es una equivocación”, explicó ante Magaly.