Mariella Zanetti tras asumir la conducción de El reventonazo: “No soy el reemplazo de nadie”

Mariella Zanetti sorprendió a todos al regresar a la conducción de un programa cómico. La exbailarina se mostró contenta y agradecida por el llamado de la productora de El reventonazo de la Chola, pero aclaró que no es el reemplazo de Ernesto Pimentel; ella se considera un apoyo.

Como se sabe, Pimentel está fuera de las cámaras de manera temporal hasta que se recupere de su operación a la cadera. Mientras tanto, Mariella, quien se confesó con La República, hace de las suyas en el espacio sabatino.

¿Sentiste miedo de reemplazar a Ernesto Pimentel en la conducción?

Yo no lo veo como un reemplazo, lo veo como un apoyo porque nadie reemplaza a nadie, ya que todos somos únicos e indispensables. Lo que yo sí tenía más miedo es a estar a la altura, pues hace tanto tiempo no hago este trabajo. Gracias a Dios, al apoyo de la producción y de Ernesto (Pimentel) me sentí cómoda y segura, y estoy tranquila con los resultados.

¿Fue Ernesto Pimentel quien te convocó?

Fue Miluska, su productora, ya luego Ernesto me comentó.

¿Cuál fue tu reacción al recibir la propuesta?

Yo feliz. Primero yo no sabía que era porque Ernesto no iba a estar (en la conducción). Después me enteré.

Mariella Zanetti debutó en El reventonazo de la Chola como conductora. Foto: Ernesto Pimentel/Instagram

¿Tienes comunicación con él? ¿Sabes cómo está de salud?

Siempre (tengo contacto). Él está bien de salud. Ernesto dirige el programa desde su casa. Físicamente, no está (en el programa), pero él es quién da aprobación a todo.

La gente se sorprendió al verte en la nueva temporada de El reventonazo de la Chola y muchos recordaron tus épocas de vedette

Sobre todo, mis épocas en Risas de América. Lo extraña la gente.

¿Para ti qué significan las plumas y lentejuelas?

Una etapa muy linda de mi vida donde me fue bien tanto económicamente como artísticamente, porque fue de la manera que me hice conocida y me gané el cariño del público, no solamente de hombres, sino de mujeres y niños también. Es una época a la que le tengo mucho cariño y tengo los mejores recuerdos.

¿Crees que La Uchulú tomó una buena decisión al alejarse de El reventonazo?

La Uchulú ya volvió a grabar. Como dijo Ernesto, creo que tenía proyectos musicales y por eso no estuvo en las primeras grabaciones, pero ya regresó.

Mariella Zanetti asegura que no es el reemplazo de nadie. Foto: Ernesto Pimentel/Instagram

Mariella Zanetti indignada por las burlas de Ricardo Mendoza sobre niña agredida sexualmente

Con la experiencia que tienes cómo actriz cómica, ¿cuál es tu opinión sobre Ricardo Mendoza, conductor de Hablando huevadas?

Yo voy a ser honesta con el tema. No veo el programa (Hablando huevadas), nunca lo he visto, pero sí he leído comentarios sobre ellos. Tienen un estilo propio, pero han entrado a una línea que era muy delgada, han jugado con el ‘‘humor negro’' y a pasar lo que no se debe de decir en televisión, en un medio de comunicación. La línea era tan delgada, y ellos no supieron cómo mantenerse al otro lado y la fregaron.

Creo que es imperdonable lo que ellos dijeron (sobre la niña agredida sexualmente en un bus). Falta de criterio, sensibilidad y empatía, sobre todo porque hablamos de un tema tan delicado y que sucede casi a diario en nuestro país, donde mujeres y niños son violentados. Jugar con un tema así es criminal. Mofarse de una niña que es violentada… eso no tiene nada de chistoso, ni de humor. Esa es estupidez humana pura, esa es mi opinión respecto a ese comentario. De repente cometieron un error, pero todas las personas cometen errores y también se tienen que asumir las consecuencias.

La odisea de su casa con el seguro

Hace más de un año y medio, Mariella Zanetti empezó una batalla contra una asegurada de viviendas, ya que su casa fue dañada por fuertes temblores, pero la empresa que contrató no quiso hacerse cargo de los daños. La conductora ganó el juicio tras hacer llegar su queja a Indecopi, pero aún tiene que esperar que se haga efectiva la reparación.

“Estoy muy contenta con el proceder de Indecopi, pero muy disconforme con el tiempo y los plazos porque por cada documento que mandas tienes que esperar una respuesta entre 3 a 6 meses. Imagínate, es un montón (de tiempo). Las empresas aseguradoras utilizan estos plazos tan largos para incomodar al cliente, se canse y deje el proceso a medias.

“Yo sí estoy yendo hasta el final, no voy a dejar que me ganen. Es injusto lo que ellos han hecho conmigo. ¿Cuánta gente está siendo abusada por estas empresas?

¿Por qué la aseguradora no quiso reconocer los daños a la casa de Mariella Zanetti?

La exbailarina explicó que la aseguradora fue a su casa para inspeccionar toda el área y le informaron que el seguro no cubre los daños porque la vivienda “sufre de fatiga, que es un término que ellos usan para decir que está mal construida. Me hacen asegurar una casa que supuestamente está mal hecha. Eso es un error y una burla. Yo he tenido que pagar a una empresa especializada más de S/ 20.000 para que me haga un análisis de mi casa y lo hice porque me dio cólera la injusticia. Les he ganado el juicio porque las rajaduras de mi casa fueron ocasionadas por los temblores”.

Finalmente, Mariella Zanetti mencionó que tiene el caso ganado y solo espera la última instancia. Ante esto, la aseguradora quiere llegar a un acuerdo, pero ella aseguró que no accederá, ya que piensa ir hasta el final. “No voy a parar hasta tener justicia”, indicó.

Dato:

El reventonazo del verano se emite todos los sábados a las 8.00 p. m. por América Tv.