Aída Martínez estalla con usuaria que la atacó en redes: “Esta tipa me denigra como mujer”

Aída Martínez aseguró que no está dispuesta a seguir soportando insultos de sus detractores en sus redes sociales. Esta vez, la influencer contó que una mujer la atacó y la humilló solo por ser un personaje público.

A través de sus historias de Instagram, la arequipeña reveló que se sintió denigrada por los improperios que recibió por parte de una usuaria.

“Me he salido de mi transmisión porque me tienen harta. ¿Qué clase de sociópata o enferma mental eres? Para creer que porque una es de la televisión puedes insultarla como te da la gana”, dijo al inicio.

“ Porque eres pública, báncate que te humillen, te denigren, te discriminen; esta tipa me denigra como mujer ... No he puesto las cosas asquerosas que me dice porque ya la bloqueé. Si no te gusta lo que ves, te parezco patética, de lo peor, ¿qué haces siguiéndome?”, finalizó.

Aída Martínez revela que le fueron infiel en todas sus relaciones pasadas

Aída Martínez estuvo en el show Hablando huevadas, donde contó cómo eran sus relaciones pasadas.

“Todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos, ninguno se ha salvado, y los he encontrado en el acto” . Con ello intentó justificar algunas de sus actitudes, pero también afirmó que eso no la hacía insegura, como podría aparentar.

Aída Martínez sorprende al practicar tiro libre

La influencer Aída Martínez dejó boquiabiertos a todos al hacer alarde de su gran habilidad para los deportes de aventura. Como se sabe, la arequipeña no solo es modelo, sino también piloto de moto profesional.

“Al comienzo estaba nerviosa; el ruido es súper fuerte y asusta, pero cuando disparas varias veces te acostumbras. Me encantó la experiencia. Recuerden hacerlo siempre en lugar apto, esto no es un juego. Regresaré pronto”, expresó.