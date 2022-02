Patricio Parodi sufrió estrepitosa caída al celebrar triunfo en nuevo juego Bolas locas

Patricio Parodi está entrenando su físico y destreza para el regreso de Esto es Guerra en la nueva versión de Habacilar. Es así que demostró lo hábil que era para superar el nuevo juego que se presentó en dicho reality llamado Bolas locas y, al momento de celebrar, quiso pasar desapercibido, pero terminó cayéndose.

Como se puede ver en las imágenes, el modelo cayó al suelo cerca a donde estaba Johanna San Miguel, quien no dudó en reírse por la broma que casi le costó un impacto de su rostro contra el piso. Antes de la participación del influencer, el argentino Facundo González instó a que prueben dicho juego.

Ricardo Rondón se burla de Flavia, Austin, Patricio y Luciana

El conductor Ricardo Rondón aprovechó la oportunidad de hablar sobre el regreso de Esto es guerra al aire y los nuevos integrantes. Así mismo, comentó sobre la participación de Flavia Laos y Austin Palao.

En ese sentido, mencionó que podrían encontrarse con Patricio Parodi y Luciana Fuster, y lo calificó como un ‘triángulo amoroso’ del que se está especulando mucho por las noticias que ellos mismos generan.

Patricio Parodi y Luciana Fuster vuelven a ser captados juntos

Luego de que el programa Magaly TV, la firme publicara unas imágenes de los chicos reality agarrándose de la mano y en actitudes cariñosas, uno de los seguidores de Luciana Fuster le consultó por qué se escondían.

Luciana Fuster se pronunció tras ser captada de la mano con Patricio Parodi. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Ante esta interrogante, la modelo indicó: “¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público?”. Asimismo, escribió en la misma historia de Instagram: “Si estoy en la calle es porque no me escondo. Estamos todos locos si creen que porque no subo a mi historia (de Instagram) lo que hago, me estoy escondiendo. El mundo de cabeza”