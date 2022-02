Nicola Porcella descarta ser parte de los 10 años de EEG: “Yo no he hablado con nadie”

Nicola Porcella tiene una comunicación constante con sus miles de seguidores a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, el modelo colocó una caja de preguntas para que sus fans le consulten sobre cualquier tema mientras él alistaba sus maletas para viajar a México.

Luego de varios minutos, el ‘exguerrero’ respondió cuando le preguntaron a cerca de su estadía en la próxima temporada de Esto es guerra. “Nicola, ¿no vas a estar en EEG y celebrar los 10 años?”, interrogaron. Y el actor dijo: “no, pero les deseo lo mejor”. Ante lo cual los fans entristecieron.

Sus seguidores no se conformaron y le preguntaron una vez más sobre su estadía: “Peter Fajardo dijo que sí ibas a ir, porque ya había conversado contigo y dijiste que sí ibas a estar en EEG por los 10 años”. Sin embargo, la respuesta de Nicola fue mas rotunda: “Chicos, tengo muchos mensajes así, si es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México, y si Dios quiere, al programa que quiero”, puntualizó.

Nicolla Porcella niega continuar en Esto es guerra. Foto: Instagram

No obstante, el influencer dejó un poco de intriga con la siguiente frase: “A EEG le deseo lo mejor por sus 10 años y espero que vuelvan a ser los de antes de todo corazón. Pero, como les digo, hay 0,0001% de probabilidades de que vuelva, a menos que pase algo extraordinario”. Esto dejó entrever que su futuro no es del todo seguro.

Nicola Porcella no encontró estabilidad emocional en Perú

El ‘exguerrero’ publicó una foto al iniciar el año 2022 acompañado de una descripción en la que hace un breve resumen del 2021. Nicola Porcella reveló que no se sentía bien del todo en nuestro país, lo cual sorprendió a sus seguidores.

“Dejo atrás el 2021, un año que me ayudó a conocerme mucho. Tomé la decisión de irme a vivir fuera de mi país, y contra lo que muchos creen, lo hice por mi familia, por su tranquilidad”, fueron sus primeras palabras.

“En Perú siempre tuve estabilidad económica pero nunca la emocional, y el 2021 decidí priorizar mi tranquilidad y la de mi familia. Muchos años me cuestionaba por qué me pasan tantas cosas, y entendí que la vida te da señales para dejar situaciones, personas y hasta trabajos que te hacen daño o sacan lo peor de ti”, mencionó, explicando la razón de viajar a México.