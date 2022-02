Magaly Medina habla sobre la posibilidad de ser abuela: “Yo no soy maternal, soy una bruja”

Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al volver a referirse a su hijo Gianmarco, pero esta vez aclaró el tipo de relación que ellos llevan a pesar de los múltiples rumores que se forman sobre su supuesto alejamiento. Esto lo hizo a través de una tranmisión en vivo a través de su Instagram.

Todo comenzó cuando un usuario le consultó por qué no muestra nada sobre su primogénito y si es que no es tan cercana a él. La periodista respondió fuerte y claro: “No estén tan pendientes de mi hijo, ni yo… Es mi hijo, yo no tengo una mala relación con él. Yo no soy de estar pegada a mi hijo, hay que dejarlos libres, que ellos vivan la vida, que la experimenten por sí solos. Los hijos no son nuestros, son de la vida”.

Otro seguidor le preguntó a Magaly Medina cómo sería ella como abuela si en caso su hijo decidiera tener un bebé: “Yo no soy maternal. La verdad que no me veo como abuela chocha, y creo que mi hijo por ahora no tiene planes de tener hijos. No crean que sería una abuela chocha, no soy muy apegada, soy desapegada… Ya les dije, yo soy una bruja”.

PUEDES VER: Magaly Medina vuelve a visitar Gamarra y desata furor en sus fanáticos

Por último, la conductora de Magaly TV, la firme aseguró: “Yo no lo estoy presionando que si se va a casar, que si tiene pareja, si tiene novia, que si esto, lo otro, déjenlo al chico. Él vive en su departamento. No quiere presentarme a la novia. Yo solo sé que tiene visita en casa cuando me pide un vino para llevar o un champagne. Bueno, yo no hago preguntas, yo lo dejo vivir”.

Magaly Medina visitó Gamarra por segunda vez y fue bien recibida por sus seguidores

La presentadora de televisión Magaly Medina volvió a sorprender a sus seguidores al visitar la galería Damero por segunda vez en los últimos meses con la finalidad de promocionar y fomentar las ventas.

No obstante, sus seguidores no fueron ajenos al hecho y decidieron esperarla en las afueras del local comercial para tomarse una foto con la conductora y ser saludados por la misma. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales.

Magaly Medina respaldó la salida de Melissa Paredes de América hoy

La también youtuber Magaly Medina se presentó en el programa Día D el pasado domingo 30 de enero para hablar de su regreso a la televisión después de sus largas vacaciones en Europa.

Entre los temas que conversó con Pamela Vértiz estuvo presente el retiro de Melissa Paredes de América Televisión. “Se perdona el pecado, pero no el escándalo, como siempre en este país… Yo creo que bajo los cánones de todos los programas familiares tenían que separarla porque los auspiciadores, que son los que mantienen el programa al aire, no iban a querer. Ellos tienen sus valores y reglas. No iban a querer a alguien que estaba siendo tildada como la infiel del año”, comentó.