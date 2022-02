James McAvoy se casó en secreto con su novia Lisa Liberati

James McAvoy se sumó a la fila de los casados, luego de confirmar en una entrevista con The Guardian, publicada el 4 de febrero, que se había casado con su novia Lisa Liberati. El protagonista de Atonement (2007) y X-Men: First Class (2011), evitó brindar detalles sobre la ceremonia al asegurar que no quería ser material de tabloides.

No obstante, afirmó que se siente muy apegado a la ciudad natal de su esposa Filadelfia. “Es como un segundo hogar para mí” , expresó la estrella de Hollywood de 42 años.

¿Cómo se conocieron James McAvoy y Lisa Liberati?

En 2016, James McAvoy conoció a Lisa Liberati en el set de la película de terror psicológico y suspenso Split (Fragmentado, en español), segunda parte de la trilogía dirigida por M. Night Shyamalan junto a El protegido (2000) y Glass (2019).

Lisa Liberati era la asistente personal del director indio-estadounidense, mientras el actor era el protagonista de la cinta, y trabajaron en el mismo set durante los dos años de rodaje que tomó completar Split. No obstante, la pareja comenzó a salir un año después.

James McAvoy y Lisa Liberati se conocieron durante el rodaje de la película Fragmentado (2016). Foto: James McAvoy/Instagram

El primer matrimonio de James McAvoy

La estrella de Hollywood estuvo casada durante 10 años con la actriz británica Anne-Marie Duff, quien es conocida por interpretar a Elizabeth I en la miniserie The Virgin Queen. Fruto de esa relación nació Brendan McAvoy, de 11 años.