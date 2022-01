Imitador de Nino Bravo se quiebra previo a la final de Yo soy: “Sufrí envidia y malas vibras”

Este sábado 29 de enero solo cinco concursantes demostrarán quién es el mejor imitador de Yo soy: grandes batallas internacional. Entre ellos está ‘Nino Bravo’, quien llegó de Chile para mostrar su talento a los peruanos. A pocas horas de la final, el imitador le contó su sentir a sus fanáticos y confesó que se iba a retirar porque pasó por momentos difíciles.

A través de sus historias en Instagram, ‘Nino Bravo’ agradeció a sus seguidores por apoyarlo en todo momento y se quebró porque no podía creer que había llegado tan lejos. “Estoy con una mezcla de emociones muy grande, y me encuentro súper contento por estar a la final, no me lo esperaba. Es un premio por mi constancia, mi lucha y mi deseo de siempre darlo todo. Han sido semanas difíciles. Muy solo. No me quiero poner a llorar, pero soy super llorón… No tengo palabras para describir todo su apoyo en estos días de soledad, hablé con mis hijos, es triste porque los hecho mucho de menos, pero ustedes han estado ahí”, sostuvo en un inicio.

‘Nino Bravo’ confesó que se iba a retirar de la imitación

“Yo no pensé que iba a llegar a la final, lo hice de corazón, entregando lo mejor de mí para todos ustedes. De verdad estoy muy emocionado, porque la pase mal, muy mal. Fueron momentos difíciles, complicados, yo me iba a retirar de todo, ya no iba seguir cantando. Fui la envidia de muchos personajes, fue difícil tener confianza en lo que yo hago”, contó con un semblante muy decaído.

“Estoy en una final, con los mejores, los más talentosos. Tal vez hoy en día no me verán alegre, pero comparto mis emociones con ustedes. La pasé mal.

‘Nino Bravo’ se quiebra y cuenta que sufrió envidia