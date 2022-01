Famosos que empezaron el año con la COVID-19: Melcochita, Juliana Oxenford, Amy Gutiérrez, Melissa Lobatón Klug

La primera semana del 2022 inició con la tercera ola debido al alto porcentaje de contagios por la COVID-19. El último domingo se registró 8.227 casos nuevos en todo el territorio nacional, según informó el Ministerio de Salud (Minsa). Ante la problemática que atraviesa el país, diversos famosos de la televisión peruana como Juliana Oxenford, Melcochita y Amy Gutiérrez recurrieron a sus redes sociales para informar su estado de salud e indicar que contrajeron el virus.

Juliana Oxenford tras contagiarse de COVID-19: “Después de casi 2 años, caí”

La periodista Juliana Oxenford siempre recurre a sus redes sociales para mostrar su opinión ante cualquier tema coyuntural y para compartir momentos importantes de su vida personal. El pasado 16 de enero, no fue la excepción, ya que la comunicadora sorprendió con una publicación en su cuenta de Twitter donde contó que dio positivo a la COVID-19.

“Después de casi dos años, caí. He dado positivo en COVID-19. Los síntomas hasta ahora se reducen a malestar general y falta de energía. Por suerte estoy vacunada con las tres dosis. Cuídense mucho, que esta nueva variante es demasiado contagiosa. Les mando un abrazo”, escribió.

Juliana Oxenford se contagió del coronavirus y presenta síntomas. Foto: captura/Twitter

Luego de la noticia que compartió, se pronunció por segunda vez para compartir diversos momentos del confinamiento que lleva. Juliana contó que su hija mayor presentó fiebre. “María empezó con fiebre dos días; por suerte, el día de hoy no ha tenido fiebre. A punto de panadol porque es niña y tiene un sistema inmunológico súper fuerte. En el caso de Mateo, no sabemos y nunca sabremos si se contagió o no, pero parece indicar que sí se contagió por la cercanía que tiene conmigo”, contó por su cuenta de Instagram.

Melcochita: su esposa dio detalles de su salud tras contagiarse de COVID-19

Pablo Villanueva, quien es conocido como Melcochita, preocupó a sus seguidores tras revelarse que dio positivo a la COVID-19. Su esposa Montserrat Seminario brindó información sobre el estado de salud del conocido cómico a un medio local. Ella mencionó que el famoso se encuentra aislado en un cuarto de su vivienda y que presenta dolor de garganta y congestión nasal.

“Él se vacunó en Estados Unidos cuando estuvo por allá y aquí en Lima recibió dos dosis de Pfizer, eso nos tiene tranquilos. Claro, a sus 85 años hay que estar pendientes de cada síntoma. Su saturación va bien hasta este momento y ruego a Dios que siga así. Todos, sus hijos, amigos, familia de fuera y aquí están pendientes de él, pero no puede hablar mucho por teléfono por el dolor de garganta. Los médicos le han pedido que descanse”, puntualizó.

Melcochita habló sobre su salud en redes sociales. Foto: difusión

Luego del pronunciamiento de su esposa, Melcochita usó sus redes sociales para dar más detalles al respecto y se disculpó con su público por no poder brindar uno de sus shows. “Lo mío no es tan grave, pero si iba (a la presentación) expondría al público para que se contagie. Y eso está mal para un artista, tiene que cuidar a su familia y público”, contó.

Amy Gutiérrez recibió el respaldo de diversos famosos al revelar que tiene COVID-19

La joven cantante salsera Amy Gutiérrez fue otra de las artistas que inició el año con coronavirus. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado, en el cual indica que cumplirá con el aislamiento social y que suspenderá sus presentaciones hasta su pronta recuperación.

“Les informamos que nuestra artista Amy Gutiérrez ha dado positivo a una reciente prueba de COVID-19, motivo por el cual cumplirá con el aislamiento y las indicaciones médicas respectivas hasta su recuperación”, se lee en su reciente publicación.

Amy Gutiérrez tiene coronavirus. Foto: captura Facebook

Ante su reciente anuncio, diversas figuras del medio no dudaron en darle su apoyo enviándole mensajes de aliento. Entre ellos están Alvaro Rod, Daniela Darcourt, Ernesto Pimentel, Adolfo Aguilar, entre otros.

Melissa Lobatón Klug tras dar positivo a COVID-19: “La pasé mal”

La influencer Melissa Lobatón Klug, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, contó que se contagió de coronavirus días antes de celebrar el Año Nuevo. La noticia se dio a conocer cuando la hija de Melissa Klug respondió una pregunta de un usuario. “¿Estuviste con COVID?”, preguntó un cibernauta. “Sí, pero ya estoy bien”, dijo.

A través de sus historias en Instagram, la joven mencionó que estuvo en casa cumpliendo con la cuarentena. Aunque en un inicio no quiso dar detalles, contó: “Todavía me han quedado con algunas cosas, pero estoy tranqui, en verdad”. Luego, mencionó que los síntomas que presentó no fueron leves. “Sí la pasé mal, mal, mal, pero todo va a estar bien”, añadió.

Valeria Piazza cuenta que su novio contrajo la COVID-19 y que paso Año Nuevo aislada

La conductora de Más espectáculos Valeria Piazza compartió con los televidentes su felicidad, ya que reveló durante la transmisión de programa que su novio Pierre Cateriano venció la COVID-19. La exreina de belleza también contó que se ausentó por algunos días de América TV, pues se encontraba en cuarentena.

“Les cuento que después de tantos días Pierre dio negativo, después de la prueba molecular. Este virus nos tiene locos a todos, ya le dieron de alta, finalmente ya lo puedo ver. Al fin, después de todas las fiestas”, comentó.