Susy Díaz aconseja a Flor Polo: “Tiene que aprender a caerse y levantarse sola”

Susy Díaz se pronunció sobre la actual situación sentimental entre Flor Polo y Néstor Villanueva, ya que hace unas semanas la empresaria reveló pasar por una fuerte crisis matrimonial con el cantante. Luego de celebrar Navidad junto a la animadora sin la presencia del cumbiambero y sin uno de sus nietos porque se encontraban fuera de Lima, la actriz cómica aseguró que su hija debe aprender de esta lección y no dejarse humillar por su aún esposo.

La excongresista recordó haber aconsejado a la comunicadora sobre su relación amorosa con el intérprete de “No me alejes de ella”, pero nunca la escuchó. “Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola” , mencionó para Trome.

Por otro lado, la actriz cómica recomendó a la empresaria que sea feliz así sea soltera o con quien elija rehacer su vida. “Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre te trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones” .

PUEDES VER: Flor Polo molesta con Thais Casalino por preguntas sobre su relación con Néstor Villanueva

Animadora envía mensaje a la exparlamentaria

Hace poco la excongresista viajó a Francia con Walter Obregón y anunciaron su reconciliación; sin embargo, al retornar de sus cortas vacaciones declaró que su romance llegó a su fin. Ante ello, Flor Polo no dudó en dedicarle conmovedoras palabras a Susy Díaz. “Yo sé que va a encontrar un amor muy pronto que la quiera, que la respete, que la valore”, sentenció ante los aplausos de los conductores de América hoy.

Susy Díaz cuenta por qué Flor Polo pasó Navidad sin uno de sus hijos

A pesar de que Susy Díaz ha preferido mantenerse al margen sobre los problemas matrimoniales entre Flor Polo y Néstor Villanueva, la humorista contó por qué su hija estuvo separada de uno de sus hijos en Navidad. “Muy bonito. La pasé con Florcita y mi nieto Estéfano, porque él es más pegado a mí, y Adrianito estuvo con su papá (Néstor) en Chancay”, precisó para Trome.