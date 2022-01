Natalie Vértiz asegura que no quiere más hijos: “Me quedo con este par”

Natalie Vértiz creó un casillero de preguntas para poder interactuar con su público y que consulten sus dudas a la conductora de América TV. Una de sus seguidoras le consultó sobre la posibilidad de volver a tener un hijo junto a su esposo Yaco Eskenazi y ella dejó clara su postura.

En ese sentido, la modelo aseveró que “No, me quedo con este par hermoso. Sinceramente, nunca digas nunca, pero en este caso me quedo con mis dos bebés. No me imagino con más”. Minutos antes, había hablado sobre sus secretos de belleza para mantener su rostro sin muchas imperfecciones.

Natalie Vértiz se despide de la conducción de +Espectáculos

La versión de +Espectáculos en el horario de la tarde llegó a su fin después de acompañar a los televidentes de América TV por unas semanas. Es así que Yaco Eskenazi, Jazmín Pinedo y Natalie Vértiz se despidieron de la conducción con unas palabras para sus seguidores.

En ese sentido, la empresaria señaló: “Se acabó. Gracias a todos por acompañarnos en este horario. Nos hemos divertido un montón”. Con ello, se quedará solo con la presentación del programa Estás en todas que se transmite los sábados en la mañana.

Natalie Vértiz dedica emotivo mensaje a su mamá por la muerte de su abuelo

La conductora Natalie Vértiz aprovecha unos minutos en el programa +Espectáculos para dedicarle un sentido mensaje a su señora madre, debido a que su familia sufrió la pérdida del abuelo de la modelo. Del mismo modo, su esposo Yaco Eskenazi también se refirió al tema.

Es por ello que manifestó: “Quiero aprovechar este segmento para mandarle un abrazo a mi mami (...) Lamentablemente, el día de ayer falleció mi abuelo, el papá de mi mamá, y sé que no es el momento... el show debe continuar, pero quiero mandarte un abrazo (mamá)”. Minutos después, añadió: “Mami, sabes cuánto te amo y que siempre vamos a estar juntas en los buenos y malos momentos”.