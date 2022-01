Gustavo Bueno: “Le tengo aversión al melodrama”

Pese a los años de amistad con Michelle Alexander, es la primera vez que Gustavo Bueno trabaja en su productora: Del Barrio. A él lo vemos todas las noches como don Antonio en la telenovela ‘Maricucha’, donde da vida a un adinerado viudo que por dar una lección a sus dos ambiciosas hijas y yerno, decide pedirle matrimonio a la empleada del hogar (Patricia Barreto).

“Acepté porque me encanta la comedia. Me atrajo el hecho de que el director es una mujer, Ani Alva, y la protagonista, Patricia Barreto, quien es una buena actriz y tuvo una actuación excepcional cuando interpretó en el teatro a Edith Piaf”, nos dice el actor recién llegado de la ciudad de Tacna donde junto con un grupo de amigos tiene por tradición disfrutar de unos días en la playa.

“Hubo una serie de factores que me hicieron atractiva la oferta, además, claro, de los grandes amigos que hay ahí. Y yo soy muy feliz con mis compañeros, y lo mismo será cuando grabe ‘Al fondo hay sitio’. En el caso de ‘Maricucha’ acepté porque además se trataba de una comedia y no de un melodrama, ya que a los melodramas les tengo cierta aversión porque me parecen que nunca están bien realizados”, señala.

Bueno acepta que la valla está muy alta tras la expectativa que ha mostrado el público por el retorno de Al fondo hay sitio. Foto: captura de América TV.

¿Por qué aceptó volver a ‘Al fondo hay sitio’? Sabe que luego del final se sigue repitiendo y no le va nada mal.

Sí y por eso (la repetición) está poniendo la valla muy alta porque hay mucha expectativa, y eso no se puede defraudar. Yo acepté porque uno tiene la necesidad de trabajar, no hay actor ocioso o que quiere estar ocioso, y no importa la edad. Acá no se piensa en el retiro, solo cuando te sacan con los pies por delante, ¿no? (sonríe). Pero mientras tanto, uno trabaja. Por suerte hasta ahora siempre he podido trabajar en lo que me gusta. Para este año tengo dos películas por estrenarse y que filmé antes de la pandemia. Una con Pancho Lombardi (Amelia) y otra con Adrián Saba, un joven muy talentoso. Ya he visto una primera versión de ambas cintas y he quedado muy satisfecho.

Ha dicho que es feliz trabajando con amigos. ¿Qué sensación le dio la denuncia de Mayra Couto, quien acusó a Andrés Wiese de acoso y maltrato?

Fue un poco penoso, uno no puede estar al margen de eso. Quedó en especulaciones y nada más, ¿no? Y ahí murió el asunto. Creo que todo está cancelado, no hay más cargos. Ambos son amigos, jóvenes, ambos debutantes entonces, y que sucedan este tipo de cosas y se alcance esos niveles de confrontación es desagradable para todos los demás compañeros. Fuera de eso no tengo más que decir.

Karina Calmet, en su momento, hizo una denuncia laboral (en el 2016 fue a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso para dar a conocer la situación laboral de los trabajadores con la finalidad de que se respeten sus derechos laborales) y denunció bullying al interior de la serie.

Lo de Karina... ella no va a regresar a la serie. No era un personaje demasiado relevante, era en cierto modo, pero creo que en la serie a veces se decantan. Se van por el lado de un personaje u otro.