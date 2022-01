Karla Tarazona habla sobre sus planes de volver a ser madre: “En un año más viene la niña”

Karla Tarazona se encuentra atravesando un buen momento en cuanto a lo familiar y laboral, ya que volvió a la conducción para formar parte del programa D’Mañana. En medio de su debut en dicho espacio, la presentadora habló sobre la llegada de un nuevo bebé.

La empresaria conversó con La República y volvió a reiterar sus ganas de tener una niña, pero esta vendería todavía el próximo año o un poco más.

Karla Tarazona explicó que aún no ha quedado nuevamente embarazada porque no quiere dejar de ser la favorita de su casa. Ella tiene tres hijos hombres y su esposo Rafael Fernández también.

“El tema es que, si llega la niña a la vida de nosotros, pierdo mi trono, entonces la idea es que todavía no pierda el trono hasta un añito más, por ahí. Pero, de que si en planes está la niña, sí. Mi esposo tiene tres varoncitos, yo también tengo tres varoncitos, entonces imagínate. ¿Una niña en medio de siete hombres? No sé qué va a pasar”, dijo entre risas.

“Cuando llegue, con gusto lo anunciaré, porque en verdad mis embarazos los he anunciado muy gustosa, no me gusta esconder. El tiempo prudente y de ahí ya contarles. Si es mujercita, olvídate”, añadió.

Karla Tarazona se enfrenta a sus detractores por viaje con sus hijos y esposo

A inicios de enero, Karla Tarazona, sus tres hijos y su esposo Rafael Fernández viajaron a norte del país para unas pequeñas vacaciones. No obstante, la conductora dejó un mensaje a sus detractores. “Favor de no molestar, menos si tú no lo pagas”, escribió en sus historias de Instagram.

Karla Tarazona en Instagram. Foto: @latarazona

¿Karla Tarazona y Rafael Fernández donaron víveres malogrados?

A fines de diciembre, Karla Tarazona y Rafael Fernández donaron 1.500 canastas con víveres a madres de familia de Ventanilla. Sin embargo, la pareja fue denunciada supuestamente por entregar productos vencidos. Ante esto, la presentadora salió a desmentir la acusación y explicó que los productos vencidos pertenecían a las donaciones del Gobierno Regional del Callao y no de ellos.

“Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones. (...) No voy a dejar que me echen la culpa en algo que no tengo nada que ver”, dijo a El Popular.