Flavia Laos contó su reacción durante sismo de 5.6 de magnitud: “He terminado en la pista sin ropa”

Flavia Laos vivió un momento bochornoso durante el sismo de 5.6 de magnitud registrado esta madrugada 7 de enero. La exchica reality contó a través de las redes sociales que tiene mucho miedo a los movimientos telúricos y producto de su nerviosismo salió corriendo de su casa hacia la calle sin ropa, mientras que su mamá la seguía para cubrirla con una frazada.

La influencer reveló que su progenitora no sabía qué hacer ante su reacción. “He terminado en la pista sin ropa, y mi mamá tapándome, yo temblando con el corazón en la boca porque me dan demasiado miedo los temblores” , expresó en medio de risas.

Además, la actriz expresó ante sus seguidores que el fuerte sismo asustó a todos en la ciudad de Lima. “Dios mío, chicos. Acaba de haber un temblor, todo Lima lo ha sentido. Me he levantado de la cama y me he ido a la calle corriendo calata literal, y mi mamá persiguiéndome con una frazada: ‘Hijita, tápate’”.

Actriz desmiente relación sentimental con Austin Palao

Ambos despertaron los rumores sobre un posible romance tras pasar juntos Año Nuevo, en donde se les vio participar de una divertida reunión de amigos. Tras la difusión de las imágenes, Flavia Laos desmintió el supuesto romance con Austin Palao. “Estoy supersoltera hasta que diga lo contrario. Ustedes saben que cuando ya no lo esté, en algún momento, se los voy a comentar, pero hasta ahora nada”, indicó.

Flavia Laos genera indignación por encender pirotécnicos en Año Nuevo

La influencer ha sido muy criticada luego de que apareciera en un video encendiendo un pirotécnico durante la celebración de Año Nuevo 2022. En el pequeño clip se ve a Flavia Laos muy asustada al notar que el fuego se acercaba al explosivo y huye despavorida del lugar. “Acá, prendiéndolos, pero soy la primera en sacar la cola”, escribió la exchica reality.