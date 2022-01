Jimmy Fallon revela que dio positivo a COVID-19 el primer día de sus vacaciones

Jimmy Fallon no se encuentra atravesando un buen inicio del 2022. El conductor de The tonight show reveló que dio positivo a COVID-19 durante las vacaciones de Navidad, por medio de una publicación en su perfil de Instagram. Sin embargo, instó a audiencia a no alarmarse pues sus síntomas permanecen leves.

Fue la madrugada de este martes 04 de diciembre que el presentador estadounidense compartió una foto de él enmascarado en un cuarto de aislamiento.

“Hola chicos, el primer día de nuestras vacaciones navideñas di positivo a Covid. Fui vacunado y reforzado, lo que me dio la suerte de tener solo síntomas leves “, escribió la figura de televisión.

Jimmy Fallon presenta síntomas leves de COVID-19. Foto: Jimmy Fallon/Instagram

Jimmy Fallon aplaude la labor de médicos y enfermeras

En dicho comunicado, Jimmy Fallon expresó también su gratitud hacia la labor que el personal de salud viene ejerciendo con mucho trabajo para que cada vez más ciudadanos se encuentren inoculados.

“Gracias a los médicos y enfermeras que trabajan tan duro las veinticuatro horas del día para que todos puedan estar vacunados”, manifestó el presentador.

“Gracias a NBC por tomarse los protocolos de prueba tan en serio y hacer un gran trabajo”, continuó antes de bromear, “y también gracias por ponerme en la sala de aislamiento de ¿Qué me dices de Willis?“, agregó.

La famosa actriz Reese Whiterspoon se enteró de la noticia y a provechó para extenderle sus buenos deseos en la sección de comentarios de su publicación.

La protagonista de Legalmente Rubia sostuvo: “¡Espero que hayas tenido una pronta recuperación!”.

Jimmy Fallon ya retornó al aire con The tonight show

En esa línea, el presentador de televisión reveló que el espacio televisivo que conduce The tonight show, no se vio afectado por su contagio.

Jimmy Fallon le comentó a un usuario de Instagram que recibió la prueba positiva el último 18 de diciembre del 2021, por lo que el último lunes 3 de enero ya estaba “de vuelta al trabajo” y sintiéndose al 100 por ciento.

Asimismo, dicha edición del programa tuvo a invitados como Anthony Anderson y Carly Pearce.