Kate del Castillo y su familia pasaron su última Navidad en su casa de México: Tiempo que no venía

El reconocido actor Eric del Castillo y su esposa, Kate Trillo, padres de la protagonista de La reina del sur, decidieron poner punto final a su residencia en la mansión ubicada al sur de la Ciudad de México, y según reveló su hija Verónica para el programa Sale el sol, iniciarán el 2022 en un nuevo hogar, el cual posiblemente sea en Los Ángeles junto a Kate del Castillo.

Es por ello que la actriz viajó en estas fechas navideñas a su país natal, para visitar a su familia y descansar por última vez en el hogar que la vio crecer. Sin embargo, llegar a esta decisión no fue nada fácil; según indican en la entrevista a Verónica del Castillo, el tener que dejar la casa fue una tremenda tarea para sus padres, por el valor que tiene para ellos.

Desean algo menos ostentoso, por eso es muy probable que se muden al extranjero. “Ya la vendieron, pero todavía no se mudan. Están buscando un casa más chica y reducir (gastos), porque está enorme esa casa, o sea, desde que Kate se fue les queda muy grande”, reveló la hermana mayor.

Las exorbitantes cantidades de dinero que invertían mensualmente en el mantenimiento fue lo que los impulsó a venderla. “Quieren también reducir gastos, porque una alberca y todo eso... está padre que lo tengan, pero... tenemos planes de irnos a vivir con Kate a Los Ángeles, entonces, también por eso se hicieron varios cambios”, agregó.

La periodista y conductora televisiva destacó que guardan infinidad de recuerdos en la residencia. “Les va a doler a mis papás dejar esa casa, porque la han disfrutado enormemente. Mi mamá alimenta a las ardillas, tienen su jardín, su alberca, han hecho muchas fiestas del 15 de septiembre, los pozoles de mi mamá son tradicionales, pero todo es para mejorar... De Kate tienen casi solamente fotos y su recámara”, señaló.

Kate del Castillo regresa a casa

La actriz que da vida a Teresa Mendoza en la serie La reina del sur compartió en sus redes sociales varias fotografías, desde su llegada al aeropuerto, su encuentro con fanáticos, su querida amiga Roxana Castellanos y luego, finalmente, con su familia.

La familia del Castillo se vuelve a reunir en Navidad. Foto: Kate del Castillo/Instagram.

“Tenía tanto tiempo de no venir que estoy feliz de estar aquí”, expresó Kate. Como se recuerda, Kate del Castillo tuvo que dejar de trabajar en México tras la polémica que surgió cuando se reveló que mantuvo contacto con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, y por eso ninguna productora local le ofrecía trabajo.

“Yo quisiera trabajar mucho más en México. Yo sé que yo me fui para buscar nuevas oportunidades, y las encontré. La verdad, estoy feliz de la vida con todo lo que he logrado, estoy contenta”, contó en una de sus últimas entrevistas. También reveló que no olvida cual es su origen. “Además, allá en México hay muy buen equipo, mucho talento y gente súper capaz... claro que me encantaría regresar”.

Nuevos proyectos

Ahora tendrá la oportunidad de regresar a su país natal, pues en 2022 volverá a tierras mexicanas para protagonizar la nueva serie A beautiful lie, basada en el libro Anna Karenina de León Tolstói, la cual también producirá.

Existe una versión rusa de la serie adaptada del libro del novelista Lev Nikoláievich Tolstói, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Foto: Twitter/captura.