Vicente Fernández: presunta hija de ‘El Chente’ exige una parte de la herencia

A una semana de la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció el domingo 12, luego de haber estado hospitalizado por cuatro meses, Ana Lilia Aréchiga, la presunta hija mayor de ‘El Chente’, fruto de una relación extramatrimonial, se presentó el viernes 17 de diciembre en el programa Chisme no like para hablar de la batalla legal que planea enfrentar con la familia del intérprete de “Por tu maldito amor” y “La ley del monte”, a quienes acusa de no permitirle acercase a su padre.

¿Por qué Vicente Fernández nunca reconoció a su hija?

Durante la entrevista, Ana Lilia Aréchiga explicó que el ‘Charro de Huentitán’ no podía reconocerla públicamente por la negativa de su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, ‘doña Cuquita’, y sus hijos.

Asimismo, contó cómo fue la primera vez que él supo de su existencia. Según dijo, el cantante no puso en duda que era su padre y lloró de la emoción.

“Yo sé de la existencia de esa hija, el gran problema es: mi esposa y mis hijos, no me permiten que la conozca”, habría dicho ‘El Chente’, según Ana Lilia Aréchiga.

La mujer también aseguró que la familia nunca la desmintió, porque ellos se regían por las leyes de México, y ella por la de Estados Unidos, donde reside, y la legislación es diferente ahí, y si fueran a juicio, podría haber exigido la prueba de ADN.

¿Qué busca Ana Lilia Aréchiga de la familia de ‘El Chente’?

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme no Like, cuestionaron cuáles eran las intenciones de Ana Lilia Aréchiga con esta denuncia pública. La entrevistada culpó a la familia del cantante mexicano del distanciamiento con su padre, por lo que exige que sea recompensada económicamente, proceso en el que ya estarían trabajando sus abogados.