Coldplay en Lima: club de fans reclama tras agotarse entradas de concierto

Los seguidores peruanos de Coldplay estallaron de emoción luego de enterarse que su banda favorita de pop rock anunciara su concierto en Lima como parte de su gira Music of the spheres. Los fans tuvieron que esperar el comunicado oficial de los organizadores del evento para adquirir sus entradas; sin embargo, estas se agotaron a pocas horas de iniciada la venta. Por esta razón, piden una segunda fecha a la banda liderada por Chris Martin.

Tras dar a conocer que el aforo del concierto se ha completado, el club de fans Coldplay Perú hizo su respectivo reclamo a la productora encargada. “La segunda y última jornada de venta de entradas para el concierto de Coldplay se ha cerrado y, aunque muchos fans consiguieron el ansiado pasaje a las esferas, son demasiados brothers y sisters los que han quedado fuera sin ninguna oportunidad o expuestos al riesgo de transacciones fraudulentas y estafas a causa de la reventa” , inicia su pronunciamiento en su página oficial de Facebook.

“Aunque se ha alcanzado la venta total de entradas, no es un día feliz para nuestra comunidad. C omo fans y como usuarios tenemos mucho que decir y esperamos una manifestación oficial por parte de la productora a cargo. El Perú debe convertirse en un escenario respetable en la región, no por la cantidad de dinero recaudado en los eventos, debe serlo porque el público recibe respeto y la mejor experiencia de servicio”, finaliza el comunicado.

Reclamo de club de fans tras agotarse entradas de concierto para Coldplay. Foto: Coldplay Perú/Facebook.

¿Perú tendrá una segunda fecha de concierto de Coldplay?

El último 13 de diciembre los peruanos estuvieron atentos a la preventa oficial de entradas para el espectáculo planificado para el próximo 20 de setiembre. Muchos tenían la esperanza de comprar en venta regular; no obstante, Teleticket anunció que el espacio estaba completado. Ante ello, los fans se organizaron virtualmente para pedirle a Artes Perú una segunda fecha de concierto.

Hace unos días, el productor encargado de traer a la banda británica no descartó otro concierto en Lima. “No se había concebido. Todo depende de cómo sea el comportamiento. Vamos a ver”, dijo en entrevista para La República.

Coldplay: Foto: composición/Radiousach/Instagram/Andina

Entradas para Coldplay están oficialmente agotadas

Este miércoles 15 de diciembre, se habilitó la venta regular de entradas para el concierto de Coldplay en Lima. Días antes se había iniciado una preventa para clientes Interbank con un descuento especial. Seis horas después de iniciarse la venta de tickets, se pudo ver la gran acogida de la banda de rock. La empresa de Cencosud confirmó mediante su página web que las entradas se encuentran agotadas.