Magaly Medina sobre despedida de conductores de Cuarto poder: “El programa volverá, pero sin ellos”

El último domingo 12 de diciembre, los conductores de Cuarto poder Sebastián Salazar y Tatiana Alemán se despidieron del programa periodístico, ya que el espacio de América TV se tomará una pausa por fiestas de fin de año para que regresen renovados en 2022. No obstante, para Magaly Medina esto no sería del todo cierto.

La presentadora de Magaly TV, la firme contó que las palabras de los jóvenes lo sintió como una despedida definitiva tras las constantes críticas que recibieron durante el tiempo que estuvieron al frente del dominical.

Magaly Medina señaló que Cuarto poder volverá el próximo año, pero sin Sebastián Salazar y Tatiana Alemán porque cree que ellos no dieron la talla y este tipo de programa debería ser conducidos por periodistas experimentados.

“Parece que fue su despedida final, aquí corren las apuestas. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que luego de la Navidad y Año Nuevo, Cuarto poder puede regresar con este par de desangelados conductores? Yo creo que no. Volverá el programa, no ellos... Este programa debería estar en manos de periodistas experimentados y que sobre todo sepan de lo que hablan y no repitan como monos lo que sus jefes les dicen”, dijo la figura de ATV.

Magaly Medina sabe por qué despidieron a los conductores de Cuarto Poder

Según Magaly Medina, los jefes del canal América TV pidieron que Sebastián Salazar y Tatiana Alemán sean despedidos de Cuarto Poder por la promoción de unos ‘audios bombas’ que no cumplieron con su objetivo.

“Dicen que después de esa pachotada, de que anunciaron una tremenda noticia y resultó ser un humo total, es que han pedido las cabezas de ellos dos . Es que ellos dos jamás debieron ponerlos a conducir. Las cabezas que hicieron eso, son los que se debieron ir, pero la pita siempre se rompe por el lado más débil. Yo nunca los hubiera considerado como conductores de un programa que es el bastión de América TV”, comentó.

¿Por qué Tatiana Alemán y Sebastián Salazar salieron de Cuarto Poder?

Fuentes cercanas a La República anunciaron días antes que Tatiana Alemán y Sebastián Salazar se despedirían de Cuarto poder el domingo 12 de diciembre y descartaron que sea por los ‘audios bombas’.