Halle Berry revela que Valentina Shevchenko le rompió huesos durante rodaje de Herida

El pasado 24 de noviembre, Netflix estrenó la película Herida, la cual es protagonizada y dirigida por la aclamada Halle Berry. Esta cinta relata la historia de una madre luchadora que tendrá que criar a su hijo mientras se ve obligada a pelear en torneos de bajo mundo para poder llevar dinero a su hogar.

La producción también cuenta con la participación especial de Valentina Shevchenko, quien será la rival a vencer para ‘Jacki Justice’. La campeona de la UFC fue clave durante el rodaje, ya que no solo aportó su talento en el octógono, sino que también se encargó de enseñar las técnicas de las artes marciales mixtas a la ganadora del Óscar.

Valentina Shevchenko le rompió algunos huesos a Halle Berry

A pocas semanas del estreno de Herid, Halle Berry habló de lo que fue su experiencia al trabajar con una deportista de la altura de la peruano-ucraniana. No obstante, la actriz también reveló que sufrió en varias oportunidades las consecuencias de sus golpes, pero afirmó que fue lo mejor porque permitió mayor calidad al rodaje.

“Me quebré algunos huesos. Cuando no utilizas dobles estás propensa a lesionarte. Estaba peleando contra una auténtica campeona del peso mosca de la UFC, Valentina Shevchenko, y me tenía que dar golpes de verdad. Yo tenía que encajarlos, y alguno me rompió algún hueso”, indicó para Yahoo Deportes.

Halle Berry le pidió a Valentina Shevchenko no escatimar los golpes

Aunque la ganadora del Óscar sufrió la violencia de Valentina Shevchenko, esto fue por expreso pedido de la propia actriz, ya que le pidió no aguantarse para agregarle realismo a las peleas de la cinta.

Halle Berry y Valentina Shevchenko pelean durante Herida. Foto: Netflix

“Su idea principal para las escenas de lucha era que tenían que ser reales. Una pelea lo más real posible (…). A veces, cuando entrenábamos, me decía: ‘Valentina, tienes que pegarme más fuerte’; y yo la respondía: ‘Halle, no estoy segura’. Ella insistía: ‘Tienes que pegarme, tengo que sentirlo’, así que le dije que haría lo que pudiera”, señaló Valentina.