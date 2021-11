Premios Grammy: Kanye West y Taylor Swift son los nuevos nominados para álbum del año

Después de 11 horas de discusión, la Academia de la Grabación decidió el número de los nominados a las ‘cuatro grandes’ categorías de los Grammy. Para la próxima edición, el número pasará de ocho a diez, lo cual hará posible que Kanye West y Taylor Swift pasen a participar en la categoría álbum del año.

Según el diario New York Times, los álbumes Donda de West y Evermore de Swift no fueron parte de la lista oficial de nominados antes del anuncio oficial de la semana pasada.

Who do you think should take home Album Of The Year at the 2022 #GRAMMYs? https://t.co/sU88AjORLQ — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 28, 2021

Cambios en los Premios Grammy 2022

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de Recording Academy, le dijo al medio que la expansión de último minuto en el número de nominados al Grammy se hizo “para hacer espacio para más música, más artistas y más géneros, y para abrazar el espíritu de inclusión”.

Además, el representante señaló que los artistas agregados a la lista fueron los dos últimos más votados por los miembros de la Academia de Grabación.

“Para nosotros, todo esto es un movimiento positivo. Estamos honrando a más grandes artistas, más buena música, dándoles a los artistas la oportunidad de brillar y exhibirse”.

Antes de los premios Grammy del próximo año, Record Academy instituyó varios otros cambios en el proceso de votación y el cuerpo de votación, incluida la eliminación de los comités secretos de nominación y la invitación a más de 2.700 músicos y profesionales para que sean parte de la entidad.

Se ha anunciado oficialmente que los Premios Grammy 2022 se llevarán a cabo el domingo 31 de enero.

¿Quiénes más se benefician con estos cambios?

Otros artistas que se beneficiaron por los cambios en la normativa de los Premios Grammy fueron Lil Nas X, por “Montero (Call me by your name)”, y Abba, por “I still have faith in you”, en la categoría de grabación del año. Por otro lado, “Kiss Me More” de Doja Cat y “Right on Time”, de Brandi Carlile, se suman a la categoría de canción del año. Finalmente, Baby Keem y Arooj Aftab ingresan a competir en la categoría de mejor artista nuevo.