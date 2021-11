Maluma, Hailey Bieber y otros famosos lamentan la muerte de Virgil Abloh

La muerte del diseñador estadounidense Virgil Abloh, ocurrida el 28 de noviembre, se convirtió en tendencia en Twitter y no es para menos. El director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton era uno de los nombres más respetados en la industria de la moda por, entre otras cosas, haber hecho historia como el primer diseñador afrodescendiente en la aclamada casa francesa en sus 167 años.

El logro se debió en parte a Kanye West, según reconoció Virgil Abloh, luego de presentar su primera colección para LVHM en 2018. El diseñador se arrojó a los brazos de su socio. Por ello, no resulta extraño que su muerte haya causado un gran impacto en el rapero, quien hasta el momento no se ha pronunciado en ninguna red social. No obstante, otras celebridades si han reaccionado a su partida. Aquí el detalle.

Maluma: “Perdimos otra leyenda”

Minutos después de conocerse la noticia, el cantante colombiano Maluma escribió en Instagram: “Maldito cáncer. Perdimos otra leyenda” , junto a una fotografía con Virgil Abloh, tomada durante el desfile Louis Vuitton Menswear Spring Summer 2020, durante el Paris Fashion Week, en junio del año pasado.

En su escueto mensaje, el intérprete de “Hawái” y “Amor en coma” expresa su rabia por la causa del deceso del diseñador americano: el cáncer.

28.11.2021 | Publicación de Maluma sobre la muerte de Virgil Abloh. Foto: captura Maluma/Instagram

J Balvin: “Cambiaste el mundo”

‘El niño de Medellín’ también publicó una instantánea con Virgil Abloh, tomada en desfile de Off-White Menswear Spring Summer 2020, la línea que el diseñador americano fundó al lado de Kanye West.

“Cambiaste el mundo de la creatividad, el arte, el diseño y la inspiración de toda una generación. Gracias por tu legado”, escribió J Balvin.

28.11.2021 | Publicación de J Balvin sobre la muerte de Virgil Abloh. Foto: captura J Balvin/Instagram

Justin Timberlake: “Gracias por compartir tu don”

La estrella del pop Justin Timberlake también se pronunció en Instagram para mostrar su respeto y admiración a Virgil Abloh.

“¿Qué se puede decir cuando una fuerza como Virgil Abloh se va demasiado pronto? Le diste al mundo tanto, en tan poco tiempo. Me siento honrado de haberte conocido. Gracias por compartir tu don con nosotros”, escribió.

28.11.2021 | Publicación de Justin Timberlake sobre la muerte de Virgil Abloh. Foto: captura Justin Timberlake/Instagram

Hailey Bieber: “Me inspiraste profundamente”

Finalmente, la despedida más emotiva, hasta el momento, la brindó la modelo Hailey Bieber a quien Virgil Abloh le diseñó su vestido de novia para su boda con Justin Bieber en 2019.

“Virgil cambió por completo la forma en que veía el estilo y la moda. Me inspiró profundamente. Era alguien que siempre traía vida, carisma, amor y diversión a cualquier situación y a cada habitación en la que entraba. Una mente creativa y única en una generación que es tan rara y nunca olvidaré su impacto. Te amamos”, publicó junto a varias fotografías.