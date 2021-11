Pancho Rodríguez asegura que Yahaira Plasencia es la favorita en El artista del año

El pasado 13 de noviembre arrancó una nueva temporada de El artista del año, la cual tuvo siete participantes que pugnarán por quedarse con el primer lugar de la competencia. Desde el primer programa, Yahaira Plasencia partía como una de las favoritas del público, ya que durante su carrera ha demostrado su habilidad para el canto y para el baile, hechos que los jurados valoran en demasía.

Uno de estos personaje que tiene a la cantante como su principal candidata para coronarse en el show conducido por Gisela Valcárcel es Pancho Rodríguez. El actual integrante de Esto es guerra aseguró que la intérprete de “Y le dije no” es la artista más completa del reality y que suele seguirla en cada una de sus presentaciones.

“Sí me gusta verla en escena. Para mí, es la artista más completa que hay porque baila, canta y actúa. Para mí, la más completa”, señaló para América hoy. Asimismo, el chico reality reveló un encuentro que tuvo con Yahaira Plasencia antes de una de sus participaciones, ya que ambos tienen una amistad muy “estrecha”.

Pancho Rodríguez se encuentra con Yahaira Plasencia en las instalaciones de América

“La otra vez me mandó un mensaje diciendo: ‘Panchito, en qué andas’, le dije: ‘En el canal’ y ella señaló: ‘Igual yo’. Entonces, hablamos y la fui a ver porque estaba nerviosa antes de su presentación. La abracé y le dije que confiara en su talento y que lo disfrutara. Ella cuando disfruta las cosas lo hace súper bien. Fue una coincidencia... Si nos cruzáramos le daría un abrazote fuerte... Sí tenemos una amistad estrecha, hay muchísimo cariño entre nosotros. Hablamos de vez en cuando”, añadió.

Yahaira Plasencia asegura que solo le importa la opinión de Sergio George

Pese a ser una de las favoritas de El artista del año, Yahaira Plasencia recibió diversas críticas tras sus últimas presentaciones en el programa. Ante ello, la salsera minimizó las mismas y aseguró que solo le importa lo que le diga Sergio George.

“Como he recibido comentarios negativos, también he recibido comentarios positivos y de gente super profesional en la música, como productores y cantantes que no son de Perú, pero el comentario que más me interesa es el de Sergio George, a quien le encantó mi presentación. Siempre habrá gente malintencionada que va a hablar, es parte de la carrera”, expresó para GV Producciones.