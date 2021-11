Magaly Medina y Rodrigo González: de la amistad hasta la enemistad

Como perros y gatos. La amistad entre Magaly Medina y Rodrigo González ha sido una de las más intensas e inestables de la televisión peruana. Ambos representantes de la farándula nacional han marcado un hito diferencial con el público. Lo que les hizo ganar muchos seguidores y detractores. Asimismo, con su personalidad y carácter impulsivo, también delimitaron su trayectoria que los llegó a separar por completo, luego de haberse declarado amigos íntimos.

Las peleas y reconciliaciones han abundado entre ellos, pero, al parecer, el rating pudo más y separó definitivamente a Magaly Medina y Rodrigo González, desde que el compañero de Gigi Mitre ingresó al canal Willax TV y se convirtió en una dura competencia para el programa Magaly TV, la firme, el cual es emitido por la señal de ATV. A continuación, te contamos las veces en las que ambos presentadores se distanciaron para volverse a juntar.

Inicio de Magaly Medina en la televisión

Medina Vela inició su carrera periodística en la televisión el primero de diciembre de 1997 con los famosos ampays a cualquier personaje público que hiciera más de la cuenta. El mundo del espectáculo peruano quedó revolucionado con los reportajes que veían la luz en el programa de Magaly, semana tras semana. Algunas bombas, otras noticias más leves, pero así sembró sus bases en el periodismo de espectáculo en nuestro país. El final de esta primera etapa acabó el 21 de diciembre de 2012, luego de ir y venir entre el canal de Latina y ATV.

Inicio de Rodrigo González en la televisión

Por su parte, Rodrigo González trabajaba en la producción de Magaly Medina desde los años noventa, pero en el 2009 ingresó por primera vez a la televisión en un espacio llamado Peluchismes en el programa Hola a todos, con influencia de Medina en ATV. En ese espacio, contaba chismes de la farándula de manera resumida; sin embargo, duró medio año y salió para unirse al programa Lima Limón, donde condujo el mismo bloque: Peluchismes. En el 2010 se oficializó como conductor del programa Amor, amor, amor. En aquela producción tuvo distintas compañeras, hasta que llegó Gigi Mitre en el 2013. La química entre ambos fue muy buena, y desde ahí no pararon hasta el 2017. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, el popular ‘Peluchin’ tuvo que salir del aire debido a problemas con su casa televisiva de ese entonces. Poco después, en marzo del 2018, reapareció en la televisión junto a Gigi en el programa ¡Válgame Dios!, hasta agosto del 2019, fecha en que renunciaron por desacuerdos con la productora de Latina.

¿Cómo inicio la enemistad?

Las razones de amistad eran obvias, pero los motivos para la enemistad eran aún más. La relación dejó de ser ahijado-madrina y pasó a ser entre conductores de un programa con el mismo contenido. ¿La única diferencia? El horario de cada programa, pero después la disputa era por lo mismo: quién tenía la mejor primicia o ampay, como lo conocía Magaly Medina.

El problema pasó a mayores e involucró la vida personal de Medina Vela. Por esos años, se había casado con el notario Alfredo Zambrano. En tanto, Rodrigo González no tenía una buena relación con el esposo de la conductora, de acuerdo a lo que se especulaba. Por ese entonces, Magaly anunció su separación con el abogado, y Rodrigo aprovechó en asegurar que era algo que se veía venir. La conductora de espectáculos no se quedó atrás y aclaró que ella no tenía ningún amigo en la televisión. De esa manera, se confirmaba que dejaba de lado al conductor.

Los amigos marcaron distancia pública hasta el 2015, cuando se juntaron en el programa de Magaly Medina en Latina para hablar públicamente todo lo que no conversaron en el tiempo que estuvieron alejados. Años después, inició en ATV el programa Magaly TV, la firme y en el 2020 se volvieron a juntar después de la salida de Rodrigo de Latina. Aquella ocasión, ambos comentaron sobre el ampay que hizo el equipo periodístico de González a Farfán, el cual Medina menospreció. Una vez más, limaron asperezas y finalizaron el programa con un divertido versus musical en el que se dijeron todo lo que tenían guardado.

Rodrigo González ingresó a Willax TV en el 2020 y la guerra de egos volvió a la carga. En esta oportunidad, un escándalo de acoso denunciado por Fatima Segovia hizo que el popular ‘Peluchín’ saque cara por la actriz cómica y asegure que el silencio de Magaly Medina sea conveniente. Esto porque estaba en el mismo canal que debía respaldar. Desde entonces hasta la actualidad, las indirectas han continuado sin dar tregua. ¿Cuándo volverán a amistarse? Al parecer, alguno de ellos deberá salir de la televisión para dar su brazo a torcer.

Hace unos días, el periodista Samuel Suárez, conductor de la plataforma virtual Instarándula, comentó la reconciliación entre Sheyla Rojas y Magaly Medina. Suárez dijo que este era un antecedente para que Rodrigo González se vuelva a juntar con la conductora. En ese sentido, aseveró: “Yo sigo creyéndolo. Ahorita se mandan sus indirectas, todo, pero en el fondo son dos personas que se conocen, que se han querido en algún momento, que saben que esto es un show televisivo de alguna manera y que, en cualquier momento, el día de mañana (se amistan). Si Sheyla se pudo amistar con Magaly, ¿por qué Rodrigo no podría amistarse con Magaly también en un futuro?”.