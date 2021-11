¿Quién es ‘Sir Winston’, el novio de Sheyla Rojas que Magaly Medina elogió en su programa?

A inicios de año, Sheyla Rojas confirmó que mantenía una relación sentimental con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’. Desde aquel entonces, llamó mucho la atención la vida de este hombre que enamoró a la exconductora de Estás en todas.

Incluso, la modelo peruana concedió una entrevista con Magaly Medina para hablar sobre su nuevo romance y aclararle algunos puntos.

Tras esto, la misma Magaly Medina asistió a un evento social junto a Antonio Pavón y su novia Joi Sánchez. No obstante, lo más resaltante fue que en dicha reunión aparecieron Sheyla Rojas y el empresario ‘Sir Winston’, quien dejó encantando a la conductora, ya que ella solo tuvo palabras de elogios hacia él.

“Él llegó el fin de semana a Lima y mi esposo me lo presentó el día sábado que estuvimos en un evento público. Lo que él me contó es que no le gusta aparecer en fotos ni videos... No estoy autorizaba para contar la naturaleza de sus negocios. Me pareció un señor muy educado, de modales muy finos, de una conversación agradable, una persona sencilla”, dijo Medina en su programa.

Ante esto, muchos se preguntan quién es ‘Sir Winston’, el hombre que le robó el corazón a Sheyla Rojas y deslumbró a la misma Magaly Medina.

¿Quién es ‘Sir Winston’?

El nombre real de ‘Sir Winston’ es Luis Miguel Galarza Muro, un exitoso empresario de Zacatecas, México, que se dedica al rubro de la construcción. Actualmente, vive en Guadalajara, donde comparte su lujosa casa con Sheyla Rojas.

Luego de que la ex chica reality presumiera en redes cómo es su vida con el millonario, se especuló que Galarza se dedicaría a otro tipo de negocios. Ante esto, Rojas salió a desmentir durante un enlace con el programa de Magaly Medina.

“Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción. Que la gente deje de hablar tontería y media (...) lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”, dijo la modelo a fines de agosto.

Cabe mencionar que, al empresario no le gusta llamar la atención y menos las cámaras, por tal motivo se mantiene alejado de cualquier exposición.

Sheyla habla de su nueva relación

Sheyla Rojas se presentó este martes 23 de noviembre en América hoy y se animó a hablar sobre su relación de seis meses con Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’. “No me gusta que me controlen, ni que me celen. No es celoso. Él tiene que confiar en mí, sino no podría estar conmigo”, comentó.