Los Brit Awards planean eliminar las categorías por género para 2022

Brit Awards, una de las ceremonias más importantes del Reino Unido, ha anunciado que están pensando en dejar de clasificar a sus ganadores entre hombres y mujeres. Esto ha causado gran impacto en los amantes de la música y muchos fanáticos saludan la iniciativa de la organización encargada del evento.

New for #BRITs 2022: Artist of the Year and International Artist of the Year - celebrating artists solely for their music, The BRITs have committed to making the show more inclusive (1/2) pic.twitter.com/Y5UfvfZiQi