Ruth Karina se está recuperando de la COVID-19: “Ya he pasado los días más duros”

La cantante Ruth Karina sorprendió a sus seguidores al contar que no corrió con tanta suerte al contagiarse de la COVID-19 y sufrir algunos daños colaterales, a pesar de haber sido responsable e inocularse ambas dosis de la vacuna, como correspondía. El diario Trome conversó con ella y reveló varios detalles de esta etapa que aún no acaba. Además, agradeció a sus seguidores todo el cariño mostrado durante estos días.

En ese sentido, inició su entrevista recordando la importancia de la vacuna: “Estoy mejorando poco a poco, ya he pasado los días más duros de la enfermedad pues tuve fiebres altísimas. Ahora aún tengo unas molestias en las amígdalas, con dolores de cabeza pero felizmente ya no hago fiebre. Me ha dado el Covid teniendo las dos vacunas que me puse en Estados Unidos y no quiero ni pensar cómo me hubiese afectado si no estuviera vacunada”.

Además, Ruth Karina dio las gracias a cada demostración de afecto que le han recordado lo amada que es: “He recibido muchísimas muestras de cariño por parte de mi familia, los amigos y los fans de todas partes del mundo, eso me ha ayudado para estar fuerte, motivada y no bajar mis defensas con la depresión. Le estoy poniendo muchas ganas para superar este virus, felizmente que en casa todos se están recuperando”.

Finalmente, aseguró que no ve la hora de recuperarse por completo para retornar a hacer lo que le apasiona: “Quiero recuperarme bien, hacerme mis chequeos y poder volver a los escenarios, pues quiero seguir haciendo bailar al público. Tengo ofertas para varios shows y poco a poco estaré bailando con mis fans”.

Ruth Karina dio positivo contra la COVID-19

Hace poco más de una semana, la cumbiambera Ruth Karina detalló que fue contagiada contra la COVID-19, no había tenido secuelas mayores y estaba haciendo cuarentena en su casa.

En ese momento, la artista mencionó no haber pasado nada grave y estar pasando todo de lo más tranquilo: “Me he hecho ayer (miércoles) la prueba y salí positivo, me sorprendí porque no tenía síntomas y ahora me encuentro haciendo cuarentena en mi casa. Gracias a Dios no tengo síntomas, he recibido la visita de una enfermera y me están monitoreando”.

Ruth Karina aconseja a Bryan Arámbulo

Los cantantes Ruth Karina y Bryan Arámbulo se encontraron en el programa Al sexto día y demostraron la admiración mutua que siente el uno por el otro. La madre del huachano contó que de niño, su hijo la seguía por su talento.

En ese sentido, la cantante aseveró: “Gracias a Dios por hacer que muchos me admiren por mi música y por cómo soy. Cuando me invitaron al programa Al Sexto Día para ser la sorpresa de Bryan Arámbulo porque me admira, les dije ‘No les creo, ¿es verdad o solo es floro? jijiji’, me dijeron: ‘¡Es verdad!’, así que el día de la grabación por fin también lo conocí, ya que él está muy sonado con la música que hace”.