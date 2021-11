‘Yo soy: internacional’: imitador de Miguel Bosé denuncia que usaron su imagen sin autorización

Este último jueves, Yo soy: grandes batallas internacional estrenó duelos de alto calibre entre los imitadores más talentosos del Perú y otros países. Participantes del calibre de ‘Axl Rose’ y ‘Slash’, ‘Princesita Mili’, ‘Bad Bunny’ o ‘Raphael’ sorprendieron en el escenario a los cuatro jueces.

Sin embargo, a pesar de que el programa lleva un día al aire, este ya comenzó a tener problemas. Todo inició cuando Paulo Rojas, imitador de Miguel Bosé, utilizó sus redes sociales para denunciar al show de utilizar su imagen sin su consentimiento en un spot publicitario.

Incluso, en el mensaje del chileno, este llamó la atención de una integrante de la producción de Yo soy por no darse cuenta de que su personaje no estará en el programa. Esto luego de que en el primer episodio del reality él no estuvo presente.

“No sabía que tenía que estar en Perú hoy mismo, menos que era residente de EE. UU. Asustan a mis clientes y ninguna disculpa”, expresó.

Yo soy: grandes batallas internacional arrancó este jueves 18 de noviembre. Foto: Instagram

Jorge Henderson confirma su regreso a la pantalla chica en Yo soy: internacional

Jorge Henderson regresó a la televisión con Yo soy: grandes batallas internacional luego de estar alejado de la pantalla chica por más de 20 años. El popular conductor agradeció a Latina por tal oportunidad y aseguró que no dará tregua a los participantes del reality.

Janick Maceta hace su primera aparición en la televisión con Yo soy

Luego de representar al país como Miss Perú, Janick Maceta será uno de los jurados de Yo soy: grandes batallas internacional y aseguró que está preparada. La modelo señaló que es ingeniera de sonido, por lo que tiene un amplio conocimiento para ejercer su cargo.