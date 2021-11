Mauri Stern a Tito Nieves en ‘Yo soy: grandes batallas’: No creo que lo vayas a lograr nunca, abandónalo

El viernes 19 de noviembre, Mauri Stern volvió a sorprender con sus fuertes críticas, esta vez a la presentación que realizó Jesús Alejandro, imitador del cantante de salsa Tito Nieves ‘el Pavarotti de la salsa’, durante la presentación que hizo en Yo soy: grades batallas.

En su duelo con la consagrada ‘Princesita Mily’, quien cantó el tema “Dilema”, el imitador del salsero puertorriqueño buscó ganar con su interpretación de “Señora Ley”. Sin embargo, esta terminó por decepcionar al jurado mexicano.

¿Qué dijo Mauri Stern sobre ‘Tito Nieves’?

El exintegrante de Magneto le aseguró a Noemí Ávila, imitadora de la cantante de Pintura Roja, que “había tenido suerte porque le tocó un contrincante malo”, en referencia al imitador de Tito Nieves.

“Jesús, te lo manifiesto con mucho cariño, cantas bien. No tienes el personaje. Yo lo abandonaría. Me dedicaría más a entrar a concursos de canto normal como lo has hecho. Pero como lo has hecho no está, no la siento y no creo que lo vas a lograr, nunca. Fue realmente flojo, no está el color. No está la personalidad. Te estoy ayudando, abandónalo”, le recomendó.

Janick Maceta responde a Mauri Stern

Impulsada por el conductor de Yo soy: grandes batallas Cristian Rivero, la jurado Janick Maceta afirmó que no estaba de acuerdo con la crítica de Mauri Stern.

“ Ha sido un poco duro. Esa no es la forma de decirlo ”, le dijo la coronada Miss Perú 2020.

“Es exactamente la forma como la necesitan para hacerse más fuerte”, reiteró Mauri Stern.

“Yo siento que las cuerdas de tu voz están un poco cansadas. No sé si has tenido el calentamiento necesario. Concuerdo con ellos, no escuché a Tito Nieves”, expresó la reina de belleza dirigiéndose al imitador.