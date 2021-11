Residente dedica conmovedor mensaje a Rubén Blades en los Latin Grammy: Eres mi maestro, mi amigo y un padre para mí

Un emotivo momento se vivió en los Latin Grammy cuando Residente subió al escenario para expresar un conmovedor discurso dedicado a Rubén Blades, quién recibió un homenaje en la premiación y fue reconocido como La persona del año.

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria; Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham serán más grandes que ese mundo que creaste”, dijo el rapero al inicio de su mensaje.

“ Tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes, gente que se desangra si le disparan. Me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro”, agregó.

Además, René Pérez mencionó que el legendario salsero es una persona muy importante en su vida: “Nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia”.

“Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera; en esos momentos que todo mundo se esconde, ahí estabas tú”, expresó.

Finalmente, Residente se emocionó al mencionar todo lo que el afamado intérprete panameño significa para él.

“ Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, como un padre para mí. Gracias Rubén” .

Homenaje a Rubén Blades

El segmento empezó con un recuento de la vida del ícono, narrado por Lin-Manuel Miranda. Luego subió el escenario el legendario panameño a cantar Paula C. Tras ello, reconocidos cantantes interpretaron sus temas más icónicos.

Christina Aguilera cantó Camaleón, Carlos Vives Decisiones, Marc Anthony Patria y Ángela Aguilar Ligia Elena. Diego Torres El cantante, Oscar D’León Buscando guayaba y Eduardo Cabra, María Becerra, Lasso, Yotuel, Rafa Pabón y Milly Quezada Buscando América.

Rubén Blades es reconocido como La persona del año por los Latin Grammy

El músico, actor y activista panameño recibió el mencionado reconocimiento por su compromiso continuo con la lucha por la justicia social y por promover cambios positivos y significativos en las comunidades latinas y más allá a través de su música.

“Ya que el activismo y los movimientos a favor de la justicia social han predominado en nuestra conversación colectiva del último año, en este momento no hay nadie más merecedor del homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina”.