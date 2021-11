¿Quién es Giuliana Rengifo y por qué la vinculan con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina?

El nombre de Giuliana Rengifo estuvo nuevamente en boca de todos tras revelar que mantuvo un breve romance con el Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. Durante la emisión de Amor y fuego, la artista aclaró que estuvo con el notario cuando estaba separado de la conductora de televisión.

Antes de su confesión, crecía el rumor de un presunto vínculo sentimental entre ambos desde el 2015. En aquel tiempo, la figura de ATV y Alfredo Zambrano atravesaban una crisis en su relación.

Fue hasta seis años después que la joven rompió su silencio en el espacio de farándula de Willax. Allí, contó detalles de este corto acercamiento que tuvieron.

“ Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

“En ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”, agregó la joven artista el pasado 16 de noviembre.

¿Quién es Giuliana Rengifo?

Giuliana Rengifo es una conocida cantante de orquesta musical. Piurana de nacimiento, de muy joven formó una orquesta local llamada Canela Tropical.

Más adelante, a punto de cumplir la mayoría de edad, se trasladó a Lima e integró la agrupación Agua Bella. Actualmente tiene 3 hijas: una de 17, otra de 14 y la más joven de 4 añitos.

Antes de iniciar la pandemia, había anunciado que contraería matrimonio con su expareja Fernando Calderón, tras una relación de cinco años. Sin embargo, luego de varias postergaciones anunciaron su separación.

Giuliana Rengifo tiene actualmente 38 años. Foto: Giuliana Rengifo/Instagram

Giuliana Rengifo cancela su matrimonio

En junio del 2021, la artista comunicó el fin de su vínculo sentimental con el abogado.

“Estoy separada desde hace varias semanas. La separación se dio por incompatibilidad de caracteres, no hubo un tema de infidelidad que yo sepa. A mis hijas recién les he dado la noticia y ya saben, pues hay un tema de cariño y respeto con Fernando, quien se ha portado súper bien con ellas”, dijo en aquel tiempo a un medio local.

“Fernando es un capo como profesional, un abogado A1, buen hijo, excelente padre, gran amigo, pero como pareja no funcionamos”, agregó elogiando sus cualidades, y no sin antes asegurar que se tomará un tiempo a solas.