Bailarín Anthony Aranda responde a críticas: “Tengo presente lo que en casa me inculcaron”

Luego del divorcio de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el bailarín Anthony Aranda, quien fue vinculado con la actriz, rompió su silencio y respondió a las críticas que continúa recibiendo a través de las redes sociales. Defendió su carrera artística y aseguró que se mantiene fuerte pese a los insultos de la gente.

En la publicación, Anthony Aranda mostró algunas fotos de su participación el concierto de la cantante de salsa Daniela Darcourt, que se llevó a cabo el 13 de noviembre.

“Tantos años de viajes, capacitándose, compitiendo, dirigiendo, coreografiando y sobre todo compartiendo experiencia, hace que hoy me mantenga fuerte”, inicia su mensaje.

PUEDES VER Melissa Paredes: madre de la actriz cumple medidas correctivas por maltratar a su hijastro

Reconoció que los ataques en su contra le han afectado. “Hay gente que sin conocer a las personas señalan, critican y hablan mal. No soy de piedra y eso también me afecta. Pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que sé la clase de persona que soy. Tengo muy presente en mi crecimiento lo que en casa me inculcaron, eso se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos, quienes son mi soporte”, agregó.

“He recibido miles de calificativos negativos, pero yo sé quién soy y la gente que me conoce de verdad también. Seguiré haciendo lo que con mucho esfuerzo, tiempo, inversión y dedicación logré y es hacer danza. Agradezco siempre a las personas que en todo momento estuvieron y siguen ahí”, finalizó.

Anthony Aranda

¿Por qué vinculan a Anthony Aranda con Melissa Paredes?

Recordemos que la polémica se originó debido a que el bailarín Anthony Aranda protagonizó un ampay con Melissa Paredes cuando la actriz aún no anunciaba el fin de su matrimonio. En las imágenes se observa que el coreógrafo y la artista se dan muestras de cariño dentro de un auto, en el estacionamiento del gimnasio al que iban juntos.

¿Qué consecuencias tuvo el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Ambos trabajaban en Reinas del show, pero tras el ampay fueron retirados del programa. Por su parte, Melissa Paredes se separó de Rodrigo Cuba y llegó a una conciliación con él por la tenencia de su hija.