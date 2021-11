Kim Cattrall: la recordada Samantha Jones que le dijo no a Sex and the city y escogió otros proyectos

Cuando se anunció que Sex and the city regresaría con una secuela televisiva bajo el nombre de And just like that, los seguidores de la saga celebraron esta noticia. Sin embargo, se mostraron tristes al saber que la producción no contaría con la participación de Kim Cattrall, la recordada Samantha Jones, pues era un hecho inevitable, ya que ella no tiene una buena relación con Sarah Jessica Parker.

Si bien es cierto que los personajes ficticios Carrie Bradshaw y Samantha Jones, interpretados por Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall respectivamente, eran amigas entrañables en la cinta, en la vida real existía una rivalidad entre ambas artistas, lo que generó desconcierto entre los fanáticos de la película.

Sex and the city

Kim Cattrall no se lleva bien con Sarah Jessica Parker

La mala relación de las actrices lleva más de una década; es decir, desde que inició Sex and the city. Carrie Bradshaw se ganó el corazón de todos con su peculiar estilo y forma de ser; además, era la figura principal de la saga. Poco después, se supo que la relación entre Jessica Sarah Parker y Kim Cattrall era cada vez más insostenible. Sin embargo, en una ocasión, Parker dijo que no encontraba razón para ser enemigas. “Aunque las cosas en el set no siempre eran fáciles, la idea de ser enemigas era absurda”, contó.

Además, en el 2018 Kim perdió a su hermano, por lo que la intérprete de Carrie Bradshaw le envió el pésame de manera pública. Al parecer, el saludo no fue del agrado de Cattrall, quien utilizó sus redes sociales para confirmar su enemistad con la actriz. “Déjame que deje esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, escribió.

¿Por qué le dijo no al regreso de Sex and the city?

Con la confirmación de la enemistad entre las dos artistas, también llegó la cancelación de la tercera entrega de Sex and the city, la cual nunca llegó a concretarse, por lo que los seguidores aseguran que fue por la negativa de Kim Cattrall. Durante una entrevista con Piers Morgan, la actriz declaró: “Tengo que responsabilizar a la gente de Sex and the City, especialmente a Sarah Jessica Parker, creo que podría haber sido más amable conmigo. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido. Este es un capítulo de mi vida que quiero cerrar. Comenzaré con uno nuevo y me siento muy segura de que mi futuro depende de esta decisión. Es mi derecho. De eso, irónicamente, fue de lo que siempre trató la serie”.

Por otro lado, Cattrall manifestó que no le importaba el monto económico que le propusieran para retomar su papel de Samantha Jones, ya que se rumoreó que le ofrecieron 10 millones de dólares, porque ya había tomado la decisión de no volver al universo de ficción. De acuerdo a Cattrall, Sarah Jessica Parker siempre la excluía del rodaje mientras se aseguraba de tener a su lado a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

¿En qué proyectos participará Kim Cattrall?

Luego de conocerse que Kim Cattrall no participará en la secuela de Sex and the city de HBO, la actriz no se ha quedado con los brazos cruzados y ha firmado para proyectos televisivos como How I met your father (Cómo conocí a vuestra madre), la cual está protagonizada por Hilary Duff. Otro de los anuncios que generó sorpresa fue su participación en Queer as folk que se desarrolla para Peacock, la plataforma de contenidos de NBCUniversal. Además, se le podrá ver en la comedia About my father sobre el cómico Sebastian Maniscalco, donde tendrá el agrado de trabajar junto a Robert DeNiro.

Kim Cattrall trabajará junto a Robert DeNiro en comedia About my father. Foto: Kim Cattrall/Instagram.