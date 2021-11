Yahaira Plasencia recuerda polémica de la maletera: “Quiero disculparme a nivel nacional”

Yahaira Plasencia, quien fue anunciada como el flamante jale de la nueva temporada de El artista del año, confirmó su participación al presentarse el último sábado 13 de noviembre en el programa de Gisela Valcárcel. La joven artista sorprendió al jurado por su talento para el canto, pero antes de su espectáculo, se volvió a referir sobre un escándalo que protagonizó y la alejó de las pantallas.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia fue detenida por los policías tras esconderse en la maletera de un auto durante una fiesta en medio de la pandemia.

“Eso no estuvo bien, no debiera ser imitado, pero también no está bien tirarles todo el lodo y la basura que algunas personas tienen dentro. No está bien”, recriminó Gisela Valcárcel a la salsera.

Ante esto, Yahaira Plasencia, quien hace poco elogió el éxito de Daniela Darcourt, se mostró arrepentida y pidió disculpas por su falta de empatía con todas las personas que han perdido a sus seres queridos a causa del coronavirus.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia debuta en El artista del año cantando mix de Karol G y un tema criollo

“Uno de mis peores errores es ser tan confiada, no me justifico, cometí un error. La pasé mal, no es la primera vez que siento esta presión mediática. Quiero disculparme nuevamente a nivel nacional, con todas las personas afectadas. Sé que mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Hay mucha gente que me dio la espalda, ahí me di cuenta quiénes son mis amigos y quiénes no”, comentó.

¿Por qué Yahaira Plasencia se escondió en la maletera?

A mediados de abril, Yahaira Plasencia cumplió 27 años y no dudó en celebrarlo con una fiesta en Cieneguilla, cuando los protocolos de bioseguridad eran más estrictos y las reuniones sociales estaban prohibidas por la pandemia. No obstante, lo que generó polémica fue que la intérprete de “Ulalá” se escondió en la maletera de un auto para evitar ser detenida por los policías. Todo quedó captado en video y las imágenes se hicieron virales.

Yahaira Plasencia fue separada de Esto es guerra tras fiesta COVID-19

Dicho escándalo le costó caro a Yahaira Plasencia, ya que fue separada de Esto es guerra y hasta el día de hoy no ha sido convocada nuevamente, a diferencia de Facundo González y Pancho Rodríguez, quienes, a pesar de haber participado en la fiesta, fueron llamados por la productora del reality.