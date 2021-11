Carmen Salinas: actriz presenta ligera actividad cerebral, informó sobrino

“Hay una actividad cerebral ligera, es lo que nos dice el doctor, que el cerebro no está muerto , porque ahí en algún medio se dijeron que tenía muerte cerebral irreversible, no, hay función en su cerebro”, indicó Gustavo Briones, sobrino de la actriz Carmen Salinas, luego de que se diera a conocer el último parte médico de los doctores del hospital de la colonia Roma, donde está internada en terapia intensiva.

Carmen Plascencia Suárez, nieta de la artista, agregó que la condición de Salinas se mantiene. “El médico nos dice que la condición de mi abuelita es grave, se mantiene, no hay ni mejora, ni deterioro, se mantiene, pero es una condición grave”, indicó en declaraciones recogidas por Televisa.

Sobre la esperanza de vida de Salinas, Briones indicó que los doctores se mantienen cautos y que prefieren esperar antes de dar un pronóstico. “Es esperar, no nos han dicho, el doctor me ha dicho: ‘Yo no soy de los doctores que te da esperanzas, porque no quiero que mañana me digas qué pasó, tú me dijiste que iba a pasar esto y no pasó' Nada más dijo el doctor que sigamos esperando, mi tía le está echando ganas”, puntualizó.

Además, se refirieron a la mala intención de algunas personas que buscan sacar provecho de esta situación, y negaron que estén pidiendo dinero o alguna colaboración. “Estamos pidiendo una oración por ella, les quiero agregar que no estamos pidiendo dinero, lo que pasó ayer que intentaron hackear el WhatsApp del celular de mi tía, logramos que no lo hackearan”, señaló el sobrino de la intérprete.