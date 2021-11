Un mundo para Julius: alfombra roja en el Municipal

Como en las grandes ciudades del mundo, anoche se realizó el avant premiere de la película peruana Un mundo para Julius en el imponente Teatro Municipal de Lima.

La gala contó con la presencia del laureado escritor Alfredo Bryce Echenique, los actores principales del elenco e invitados, los mismos que desfilaron por la alfombra roja minutos previos a la proyección de la película dirigida por Rossana Díaz Costa.

El elenco de los niños que interpretan al protagonista, Julius, en las diversas etapas de su vida fueron los primeros en aparecer: Rodrigo Barba (Julius, 4 años), Augusto Linares (Julius, 9 años) y la niña Pamela Saco, en el papel de Cinthya, posaron para las cámaras, al igual que la actriz Fiorella de Ferrari, recién llegada de España junto con la directora Rossana Díaz Costa.

“Estamos nerviosos por el estreno, ha sido un largo recorrido y trabajoso a nivel de guion. Espero que esta película sirva de inspiración para que muchas chicas que quieran ser cineastas se atrevan, porque a las mujeres les cuesta el doble”, declaró Díaz Costa.

La actriz Mayella Lloclla, quien interpreta otro de los roles protagónicos, Vilma, llegó acompañada de su pequeño hijo Gael. “Voy a sentir la energía del público, las sensaciones. Me he inspirado en mi hijito Gael en esta evolución como mamá. Mi personaje (Vilma) me ha hecho reflexionar muchas cosas. Aún seguimos arrastrando muchas carencias”, señaló la actriz minutos antes de la proyección de la película.

Medalla de la ciudad

El escritor Alfredo Bryce Echenique ingresó directamente al Teatro Municipal, donde el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, le hizo entrega de la Medalla de Lima. “La primera vez que leí Un mundo para Julius fue cuando estaba en la universidad, pero ahora lo volví a leer en pandemia, es una novela que siempre te va a inspirar cosas muy positivas. Este reconocimiento que hace la Municipalidad de Lima a Alfredo Bryce es por ser un gran escritor y una gran persona, por hacernos crecer como seres humanos, por fomentar el desarrollo de la cultura al servicio de la nuestra sociedad”, agregó el burgomaestre.

Un mundo para Julius se estrena hoy en 70 salas a nivel nacional.