Jossmery Toledo llora al contar que volverá a Perú tras perder su maleta con dinero: “No es justo”

¡Vacaciones frustradas! Jossmery Toledo se encuentra atravesando un momento complicado, ya que perdió su maleta con objetos valiosos y dinero al llegar a Europa. A través de sus redes sociales, la modelo, quien estaba pensando en quedarse a estudiar en España, explicó que su valija se extravió mientras hacía conexiones para llegar a Sevilla. La joven había planeado este viaje durante mucho tiempo.

Desde sus historias de Instagram, Toledo contó a sus seguidores que estuvo desaparecida de redes sociales por la depresión que le causó haberse quedado sin su maleta. Entre lágrimas señaló su frustración, ya que no cuenta con dinero para estar en el viejo continente.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias. He estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera” , comentó.

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú” .

Asimismo, Jossmery Toledo contó que la aerolínea aún no le dan respuesta de su maleta, una situación que la parece muy injusta. “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola , voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”, indicó.

“Yo hice una conexión de Florencia, Italia, a Madrid y de Madrid aquí, a Sevilla, y nunca apareció mi maleta”, explicó sobre su ruta.

Jossmery Toledo vuelve a Perú

Al no recuperar su maleta con dinero, Jossmery Toledo contó que volverá a Perú, ya que por el momento está sobreviviendo con el dinero que le está prestando una amiga.

“Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú . De verdad que es ofuscante, estresante... no sé, son cosas que uno ahorra para poder comprárselas y que te la quiten así de la nada, entonces espero que aparezca mi maleta pronto”, finalizó.

Jossmery Toledo se vacunó con Pfizer para viajar a Europa

A mediados de setiembre, Jossmery Toledo levantó la polémica por viajar hasta Chincha para vacunarse contra la COVID-19 con la marca Pfizer. A través de sus redes, la modelo explicó que lo hizo porque tenía planeado viajar a Europa.

“Yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje. Se sabe que la Sinopharm no la permiten en algunos países de Europa, entonces como yo pienso viajar tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer”, comentó.