Diego Val insulta a reporteros de Magaly TV, la firme por cuestionarle sus trabajos como actor

El cantante Diego Val se mostró irrespetuoso al hablar con el reportero del programa Magaly TV, la firme, el último martes 26 de octubre. Como se recuerda, el artista se encuentra en el Perú, donde grabará algunos temas para su álbum con algunos de sus colegas peruanos.

Diego Val estuvo presente en el desfile de modas de la modelo Jamila Dahabreh, donde interpretó algunos de sus temas. Durante el evento, las cámaras del programa de Magaly Medina no perdieron el tiempo y lo buscaron para hacerle algunas preguntas.

“No, yo no tengo problemas con nadie, sino que vi la casaca y me asusté. No me sigas, papi. No me molesto, sino que me llegan…”, le respondió Diego Val muy incómodo al reportero.

“Bueno, papi, te estoy diciendo ahorita que tengo un proyecto con Telemundo. La verdad, que es algo que no me interesa lo que pienses tú, lo que piense tu producción o lo que piense Magaly. Lo que ustedes hacen es minimizar al artista. El artista castea. Ahorita tengo un proyecto, pero no te voy a decir, la verdad, porque lo tomas de una manera chistosa”, añadió el cantante bastante molesto por las preguntas que le hiciera el trabajador de ATV.

Por otro lado, la conductora del programa no dudo en responder a Diego por hablarle así a su reportero. “Qué manera, al hablar esas lisuras frente a un micrófono, frente a una cámara. Los únicos que quedan mal son ellos, porque el reportero está haciendo su trabajo. Nosotros no vamos a honrar esas lisuras repitiéndolas”, señaló la conductora luego de presentar la nota.