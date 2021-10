Ethel Pozo se defiende de críticas por llorar tras ampay de Melissa Paredes: “Tengo la correa bien puesta”

Ethel Pozo fue una de las primeras figuras televisivas que manifestó abiertamente su apoyo a Melissa Paredes tras el ampay que protagonizó con el ahora exbailarín de Reinas del show, Anthony Aranda. Las imágenes emitidas por las cámaras de Magaly Medina remecieron la farándula local, ya que provocó la separación de la modelo con el futbolista Rodrigo Cuba, con quien llevaba cinco años de casada.

La hija de Gisela Valcárcel se mostró muy afectada por el escándalo de su compañera de conducción y rompió en llanto al enterarse que la actriz le puso punto final a su relación con el popular ‘Gato’ Cuba.

“Es una mañana distinta. Ayer (martes 20 de octubre) fue un día penoso para todos los que queremos a Melissa y Rodrigo. No quiero emocionarme, y desde aquí vamos a hablar con la verdad. Me duele lo que está pasando, pero siempre hay dos versiones ”, dijo Ethel Pozo con lágrimas en los ojos.

Tras su posición, la conductora recibió muchas críticas tanto de los televidentes como de Janet Barboza, Mariella Zanetti y Magaly Medina, ya que para ellos les pareció una exageración llorar por una situación.