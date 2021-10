Daniela Darcourt anuncia emocionada su próximo concierto: “Un show completamente diferente”

Daniela Darcourt está emocionada por su próximo gran concierto del cual ya tiene una fecha pactada. Se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición y será un show para toda la familia.

“Estoy aquí en el anfiteatro del Parque de la Exposición, después de muchos años y ahora estoy ensayando para mi concierto. Este espacio va a ser testigo de este gran reencuentro mi gente”, dijo Darcourt, en parte del video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La entrenadora de Yo soy kids dejó mostrar su alegría y emoción por este pronto suceso. “Mi gente… ¡TENEMOS NUEVA FECHA! Estoy más que feliz de ya empezar a contar los días para vernos, no tienen idea del amor que mis músicos, bailarines, producción, staff y demás le estamos poniendo a este sueño”, prosiguió en la descripción de la publicación.

PUEDES VER Christian Yaipén se quiebra al recordar a su padre fallecido tras revelación de participante

Las entradas estarán disponibles en Teleticket. Así como la intérprete de “Señor mentira”, son varios los artistas nacionales que están emocionados por volver a los escenarios presenciales, para seguir divirtiendo al público con buena música siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad.

Daniela Darcourt señala que todo lo que ha logrado ha sido a base de esfuerzo

La salsera es una de las exponentes femeninas más destacadas en el rubro musical nacional. Se hizo conocida hace seis años y no ha parado desde entonces. En los últimos años, ha realizado colaboraciones con artistas internacionales como el maestro puertorriqueño Tito Nieves.

A pesar de haber alcanzado la fama a corta edad, la artista no ha olvidado sus raíces ni lo mucho que le costó llegar hasta donde está actualmente. Por tanto, descarta haberse convertido en una diva.

“La humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos . Esta carrera no es fácil porque hay momentos que vas escalando y te la crees, pero no me creo diva o ando en poses. Es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas”, comentó Daniela Darcourt a El Trome.

PUEDES VER La voz kids: Eva Ayllón se incomodó con Daniela Darcourt porque no la dejaba opinar