Melissa Paredes sobre el matrimonio: “Es compañerismo, hermandad, es de a dos”

Melissa Paredes ha generado polémica tras protagonizar un ampay junto a Anthony Aranda publicado en el programa de Magaly Medina, el último miércoles 20 de octubre. Tras las comprometedoras imágenes entre la modelo y el bailarín, ha salido a la luz un antiguo video donde la ex Miss Perú reflexiona sobre el concepto del matrimonio.

“ Es compañerismo, hermandad, es de a dos sobre todo ”, expresó hace unos meses para la plataforma Dilo. Además, calificó a su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, como un buen padre. “ Papá chochísimo y súper amoroso, pues no es alguien que actúa ”, comentó.

En esa misma entrevista, la presentadora de televisión detalló qué cosas no le perdonaría al futbolista. “ Odio la mentira, porque si es infiel, que me diga, pero que me diga ‘no (fui infiel), pues no ”, dijo entre risas.

Tras escuchar la reflexión sobre el matrimonio, Magaly Medina recordó el día en que la modelo aconsejó a Josimar en el programa América hoy, cuando en realidad la actriz estaba pasando por la misma situación.

“Eso le aconsejaba a Josimar o a su novia de Josimar. De repente, salió con el mismo cuento, ‘no tenemos nada, terminamos nuestra relación a fines de septiembre”, mencionó.

Por último, la presentadora de espectáculos recalcó. “Por ejemplo, ahí Melissa Paredes, hablando de Josimar con una... claro, ahí estaba casada, tenía un matrimonio feliz y podía decir desde su trono de reina. ‘Es la típica de hace tiempo, no tenemos nada. (...) Si no te amas a ti mismo, es imposible amar a alguien más’”, finalizó.