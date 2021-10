Elías Montalvo se defiende de críticas por salida de Rosángela Espinoza: “No hice nada malo”

Se defiende. Elías Montalvo utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en medio de las críticas que recibió por su decisión de no elegir a Rosángela Espinoza en la ronda eliminatoria. El tiktoker fue señalado de ‘traidor’ por seguidores de Esto es guerra y por la madre de la popular ‘Chica selfie’.

En su reflexión, el joven aseguró que no cometió error alguno. “Si bien es cierto ha sido una semana dura por temas, los cuales no tocaré; sin embargo, siento que no hice nada malo, y la opinión y las decisiones personales se respetan” , escribió en sus historias.

“ No juzguen sin saber y tengan en cuenta que la gente no es de piedra , todo somos seres humanos iguales y sentimos. Que tengan un bonito fin de semana bendecido”, agregó Montalvo, quien se viene recuperando luego de haber caído desde 15 metros de altura durante un juego en el espacio de América TV.

Reflexión de Elías Montalvo. Foto: captura/Instagram

Cabe señalar que Elías abandonó el pasado 13 de octubre la competencia de Esto es guerra. Tras perder un reto ante Mario Hart, recibió un golpe que le dañó la boca.

Más tarde, se pronunció en redes sociales y explicó por qué se retiró del set de televisión. “Para las personas que están preocupadas porque no regresé a competir nuevamente… Estoy bien, solo me di un golpe en la boca y ya no quise entrar porque no me siento bien emocionalmente; fuera de todo esto, bien. Los amo”, aclaró.

Madre de Rosángela reclama a Elías Montalvo

Blanca López, madre de Rosángela Espinoza, criticó a Elías Montalvo por no votar por su hija en la eliminación de Esto es guerra.

“Recuerda que Rosángela sí fue tu amiga en el momento trágico que pasaste, fue la única que estuvo contigo, nadie más, y si te dieron el premio a ti, está bien. No hay discusión”, escribió la progenitora de la influencer.