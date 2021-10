Alvina Ruiz sobre su trabajo como periodista y conductora: “Cada historia te marca”

Desde julio de 2021, Alvina Ruiz y Gunter Rave se convirtieron en los nuevos presentadores de América Noticias edición central, espacio que este lunes 18 de octubre cumple 25 años al aire. La periodista que dio los primeros pasos de su carrera como asistente de su actual compañero en la conducción, conversó con La República para dar sus impresiones de lo que significa ser una mujer de prensa y la importancia de dar voz a quienes no la tienen.

¿Cómo percibes el cariño del público a cuatro meses de ser uno de los nuevos rostros de América Noticias edición central?

Alvina Ruiz forma parte del equipo de América Noticias. Foto: Alvina Ruiz / Instagram

Estamos muy agradecidos, la verdad es que nos hemos encontrado con personas muy amables, que respetan nuestro trabajo y por ahí nos dan algunas ideas también para poder abordar. Más que nada es el hecho de que confían en nosotros, hay agradecimiento por la confianza y por seguirnos, por creer en nosotros, en nuestro trabajo.

Ha pasado más de un año desde que llegó la pandemia, ¿qué reflexiones rescatas desde tu trabajo como periodista?

Yo creo que también se puede rescatar el lado positivo que ha sacado esta crisis en muchas personas, ese nivel de solidaridad. El trabajo en equipo que nuevamente se ha reflejado en los comedores populares de los asentamientos humanos para poder atender a su propia población, a sus vecinos, a través de la alimentación o las colectas que se hicieron en distintas partes del país, por medio de la iglesia y organizaciones, para poder comprar por medio de la donación lo que no pudo comprar el Estado.

¿Te sientes más cómoda en el set de televisión?

Es gratificante el equipo que hay detrás del set de televisión, todos son profesionales, todos de larga data, de larga trayectoria y se ha formado un equipo bonito de profesionales a los que se respeta y con quienes uno tiene hasta ya familiaridad por los años que nos conocemos.

Alvina Ruiz tiene más de 20 años de experiencia como periodista en medios de comunicación. Foto: Alvina Ruiz / Instagram

¿Qué dificultades atraviesas en tu labor como periodista?