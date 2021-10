Reinas del show: Gisela Valcárcel critica a Gabriela Herrera por no ser más vedette

Gisela Valcárcel no es jurado de Reinas de show, pero eso no es impedimento para que la conductora del reality emita sus opiniones con respecto a las presentaciones de las participantes. Con una larga experiencia como bailarina, la figura de América TV criticó el número que realizó Gabriela Herrera el último sábado 16 de octubre.

La joven tiktoker salió a la pista bailando y cantando al ritmo de “Margarita”. Ella tenía que personificar un espectáculo digno de una vedette. Los jurados conformados por Santi Lesmes, Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi halagaron a Gabriela Herrera.

Sin embargo, Belén Estévez, quien fue la elegida para dar un punto extra a cada participante, no estuvo de acuerdo con sus compañeros, opinión que compartió Gisela Valcárcel.

“Me ha gustado mucho. Pero no solo tiene que tener actitudes para cantar, bailar, también se trata de llenar el escenario. Lo ha hecho bien general. Sin embargo, no ha traspasado esa quinta barrera que necesitaba, no me ha erizado la piel... algo faltó ”, dijo la argentina.

A lo que Gisela Valcárcel acotó señalando que Gabriela Herrera, quien hace poco protagonizó una fuerte discusión con Diana Sánchez, le puso mucha fuerza a su presentación y le faltó ser “más vedette”.