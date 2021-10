Janet Barboza extraña a su novio tras separación: “Tres meses que no nos vemos”

Desde hace varias semanas, Janet Barboza dejó de compartir fotos con su pareja en redes sociales. Sin embargo, este fin de semana, la conductora de América volvió a subir fotos en la que aparece su novio, Miguel Bayona, con quien ha descartado casarse, en sus historias de Instagram. De ese modo, en las imágenes, explicó que el empresario está de viaje, por lo que no pueden estar juntos.

La popular ‘Rulitos’ contó que su pareja se encuentra fuera de Lima desde hace tres meses y reveló cuánto lo extraña.

“Miguel demorará un tiempo más en regresar”, escribió Janet Barboza en su red social. “Tres meses que no nos vemos” , agregó.

Publicación de Janet Barboza Foto: Instagram

Janet Barboza sobre su pareja: “No me gustaría que le dé ‘like’ a chicas sexys”

En América hoy, la modelo Melissa Paredes contó que ella y su pareja, el ‘Gato’, Cubas no tenían inconveniente alguno en darle ‘me gusta’ a modelos peruanas porque no le encontraban nada de malo.

Al ser consultada, la conductora Janet Barboza afirmó: “A mí no me gustaría que me pareja le dé ‘like’”. “No me gustaría que mi pareja esté en las redes sociales dándole ‘like’ a esas chicas que están muy sexys”, continuó.

“A mí no me gustaría y voy a explicarles bien para que se entienda. No me gustaría salir con un hombre que le está dando ‘like’ a chicas sexys o sensuales. Me gustaría estar con una persona que le dé ‘like’ a personas en general”, agregó la conductora para argumentar que no era por algún sentimiento de inseguridad en su relación.