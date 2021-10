Thamara Gómez pone fin a disputa con Christian Domínguez y Pamela: “No quiero dimes y diretes”

Thamara Gómez volvió a referirse sobre su mediática discusión con Christian Domínguez y Pamela Franco. La cantante reapareció en el set de Magaly Medina luego de sus anteriores declaraciones y aseguró que desea poner fin a los altercados.

La conductora no dudó en preguntarle sobre el caos que generó luego de revelar por qué abandonó la orquesta Puro Sentimiento. Al tema también se sumaron personajes como Nilver Huarac y Estrella Torres.

“Lo que dije, lo dije en su momento, y quiero cerrar el tema porque no quiero estar en dimes y diretes, quiero hablar de mi música” , precisó en su visita al programa de ATV.

Thamara Gómez también habló del comentario de Yolanda Medina, quien criticó su vestuario y lo comparó a los que utilizan las integrantes de Puro Sentimiento de Christian Domínguez.

“Yo estoy creando mi propio estilo como solista, fuera de agrupaciones. Tengo que mandarle bendiciones a Yola”, expresó a Magaly Medina.

Del mismo modo, recalcó que cada cantante de cumbia tiene su público y sus propios seguidores: “Público hay para todos, para todos amanece Dios y mando muchas bendiciones a todos”.

Tan solo días atrás, Pamela Franco habló sobre los comentarios de Thamara Gómez y les restó importancia. “Ella no me conoce, nunca nos hemos tratado, te digo que la he visto una sola vez en mi vida”, dijo a las cámaras de Magaly TV, la firme el último 8 de octubre.