Yolanda Medina se quiebra al revelar por qué se ausentó de Reinas del show

La gala del 9 de octubre de Reinas del show llegó cargada de sorpresas. Tras un periodo de suspensión debido a un contagio masivo de la COVID-19, el reality de baile retornó al horario estelar de América TV. Una de las participantes más esperadas fue Yolanda Medina, quien no fue vista en el set durante el capítulo anterior del concurso. Ahora se conoce la verdad detrás de su ausencia.

El público conocía que el paciente cero del programa de Gisela Valcárcel fue Melissa Paredes. La conductora de televisión comunicó que ella y su pequeña hija dieron positivo a la COVID-19 . El último 8 de octubre compartió con sus seguidores de Instagram que finalmente dio negativo a la prueba, y que ella y Mía se encuentran libres de coronavirus.

Sin embargo, aparentemente este no fue el primer caso entre concursantes del reality de baile. Según declaraciones inéditas de Yolanda Medina, ella también padeció del virus, motivo por el cual no asistió a la gala del 25 de setiembre.

La actriz no pudo contener las lágrimas tras revelar que se contagió de coronavirus. Descubrió esto luego de que su hija estuvo sumamente enferma por el virus. Ella no se encuentra vacunada aún. “Mi hija volaba en fiebre”, detalló la cumbiambera, preocupada.

Aclaró también que ella inicialmente no quiso que se difundiera la noticia porque no quería preocupar a su madre, ni tampoco a su hija, de quien también mantuvo el secreto. “ Yo no quise decirle a nadie porque necesitaba estar fuerte para atender a mi hija , y que ella no supiera que yo también tenía COVID”, detalló. Agregó que lo conversó con la producción de Reinas del show y que le permitieron volver al estudio.

Asimismo, Gisela reveló que la pareja de baile de Yolanda sufrió de la COVID-19. Él decidió aislarse y se trasladó a la Villa Panamericana.

Previamente, Yolanda había justificado su ausencia del reality por tener descanso médico. Indicó que se debió a un tema “personal”. Declaró esto en Amor y fuego, luego de que circularan rumores de que había sido retirada de la competencia.